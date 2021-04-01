Полететь на лечение - теперь бесплатно!

В прошлом с проездом на лечение в другой регион возникали проблемы Фото: из архива "КП"

Теперь дети-инвалиды с Дальнего Востока смогут летать на лечение в любой уголок страны бесплатно. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин еще в феврале.

Бесплатные билеты

В России определенные группы граждан уже имеют право на оформление бесплатного проезда до места лечения. Однако с этим процессом возникали различные сложности. Например, преимущество отдавали проезду на поезде.

Теперь же Фонд социального страхования, как заверили в пресс-службе правительства, будет обеспечивать детей авиабилетами в оба направления, независимо от наличия железнодорожного сообщения. Также льготные билеты должны будут предоставить взрослому, сопровождающему ребенка-инвалида.

Полететь бесплатно можно будет на лечение, отдых в санаторий, реабилитацию. Такая мера поможет сэкономить время на проезд, а значит, повысит доступность качественной медицинской помощи.

Как указано в постановлении правительства, учреждения сферы здравоохранения будут передавать в Фонд социального страхования информацию о численности детей-инвалидов, которых планируют направлять на лечение, указывать маршруты, данные сопровождающих лиц. А ФСС уже направит эти данные в Федеральное агентство воздушного транспорта, которое будет заниматься предоставлением билетов.

Как организуют?

В Амурском отделении Фонда социального страхования нам сообщили, что схема предоставления билетов не будет отличаться от прежнего формата оформления бесплатного проезда.

Вот как это происходило ранее. В министерстве здравоохранения человеку выписывали направление на лечение и выдавали так называемый талон № 2, в котором указывались данные сопровождающего и маршрут. Этот талон передавался в Фонд социального страхования. Его обменивали на специальный талон для получения ж/д билетов или именное направление на авиаперелет. В кассах специальный талон обменивали непосредственно на билеты к месту лечения. А ФСС оплачивал транспортной организации расходы за проезд.

Так, в 2020 году региональное отделение обеспечило проездом к месту лечения и обратно 1287 граждан, из них 548 - в виде авиаперелета. В этом году на обеспечение проездом уже выдано 285 направлений, в том числе 188 - на авиаперелет. Всего в 2021 году на обеспечение авиапроездом всех граждан льготных категорий региональному отделению ФСС выделено 7,2 млн рублей.

Прояснились и другие вопросы. Стало известно, что сопровождающим может быть любой совершеннолетний гражданин, который способен осуществлять уход за ребенком-инвалидом. Билеты для сопровождающих предоставляются на тех же условиях, то есть абсолютно бесплатно.

А само заявление и необходимый пакет документов для оформления права бесплатного проезда можно подать в МФЦ, через портал «Госуслуги», в отделении Фонда социального страхования. Или направить все бумаги почтой.

Не все так просто

Однако в социальных сетях некоторые амурчане скептически отнеслись к данным новостям. Они заметили, что и раньше с оформлением бесплатного проезда были сложности. Например, билеты на самолет выдавали только до Москвы, а дальше предлагали добираться поездом. Или в необходимое лечебное учреждение не выдавали направление - а без него и билет получить было нельзя.

- Раньше нам поступали жалобы, - отметила Любовь Хащева, уполномоченный по правам человека в Амурской области. - В основном, от людей, которые получали высокотехнологичную помощь в других городах. Проблемы заключались чаще всего в выборе между ж/д билетами и авиабилетами. Каждая ситуация, конечно, была индивидуальной, мы рассматривали все аспекты, помогали разобраться. Сейчас надеемся, что новое постановление правительства поможет решить эти проблемы. Но тут нужно внимательно подойти к вопросу, разобраться с границами, с условиями предоставления авиабилетов.