Музыкант Леонид Патеюк: «Меня не взяли в музыкальную школу»

Леонид Патеюк - композитор, лауреат более десятка международных конкурсов, единственный представитель от России в Международном обществе виоль д'амур

В России музыкальным инструментом эпохи барокко и раннего классицизма владеют всего три-четыре музыканта, среди них - наш земляк Леонид Патеюк, ныне живущий и работающий в Москве.

Серебряное звучание

- Леонид, сложно поверить, что в детстве вас не приняли в музыкальную школу. Как же все-таки судьба привела к своему?

- В шесть лет я действительно хотел поступить в благовещенскую музыкальную школу на класс фортепиано, но там решили, что для этого инструмента я не подхожу. Судьбоносная встреча с моим первым педагогом Еленой Викторовной Сутыриной произошла чуть позже. Однажды на уроке в 1 классе в наш кабинет вошла женщина очень приятной внешности, это сразу подкупило. Она объявила, что будет обучать детей игре на скрипке, и исполнила какую-то очень красивую мелодию, которая меня тронула, и я, как многие ребята, изъявил желание учиться у нее. Правда, большинство учеников отсеялись буквально сразу. Но костяк из трех «выживших» через пару лет перешел в музыкальную школу.

- Сегодня в России нет такого музыкального колледжа или вуза, где можно поступить на специальность «виоль д'амур». А сами вы где учились играть на этом инструменте?

- После Благовещенска я продолжил обучение в Новосибирском музыкальном колледже по классу скрипки, и затем поступил в Новосибирскую консерваторию, где осваивал виоль д'амур параллельно альту. Мне повезло: я попал в класс профессора Юрия Николаевича Мазченко, он в свое время самостоятельно освоил «виолу любви» и воспитал целую плеяду учеников, которым передал свое мастерство.

Когда Юрий Мазченко уехал из Новосибирска, обучение прекратилось. И сегодня игре на виоль д'амур официально нигде не учат, даже в Москве. Если кто-то захочет овладеть этим редким инструментом, то, наверное, единственный выход - это только частные уроки.

- А много ли музыкантов вообще владеют «скрипкой любви»?

- В России таких всего три-четыре человека, в Европе - гораздо больше. Там есть даже Международное общество Виоль д'амур, членом которого я являюсь, оно насчитывает около 120 музыкантов со всего мира.

- В чем заключается эксклюзивность и уникальность этого инструмента?

- Во многом, начиная от элегантного внешнего вида и заканчивая его особенным бархатным звучанием. Когда человек на уровне обывателя смотрит на этот инструмент и слушает его, то практически всегда отмечает его особенную красоту, серебряный глубокий полетный звук и большой диапазон звучания.

Чаще всего после концерта мне говорят о том, что виоль д'амур звучит, как целый оркестр. У нее 12 струн (а на некоторых и все 14), в отличие от скрипки, у которой их всего четыре. Звук достаточно сильно отличается от звучания скрипки или альта своей глубиной, полетностью, каким-то особым проникновенным звучанием…

- Скрипку, фортепиано или тот же саксофон купить несложно. А легко ли достать виоль д'амур, учитывая ее уникальность?

- Достать виоль д'амур просто так вряд ли получится. В России нет мастеров, которые их делают. В Европе купить инструмент проще, вопрос - в мастере и стоимости. Думаю, по нашим деньгам это будет достаточно дорогое удовольствие.

В последний раз музыкант был в родном Благовещенске в августе прошлого года

От Баха до Майкла Джексона

- Вы исполняете и авторскую музыку, пишете ее только для виоль д'амур или для других инструментов тоже?

- Я сосредоточен именно на музыке для своего инструмента, она написана либо для виоль д'амур с фортепиано, либо для виоль д'амур соло. Недавно мой цикл «Образы Петергофа» получил Гран-при на Международном конкурсе композиторов в Санкт-Петербурге.

- Примечательно, что у вас абсолютно разный репертуар: от Баха до Майкла Джексона. А самому что больше по душе исполнять - классику или современность?

- Мне нравится придумывать что-то новое, какие-то интересные приемы, звучания; для меня это огромное удовольствие - придумать то, чего еще нет. Если на концерте я исполняю произведения собственного сочинения, люди потом обязательно отмечают, что они оригинальны, красивы, выделяются. Мне это слышать очень приятно!

Когда я только начал писать музыку, это был особый стимул продолжать писать дальше, тем более, репертуар для виоль д'амур, действительно, требовал какого-то обогащения.

Но мне, как профессионалу, нравится играть все - в каждом произведении есть то, что лично тебя цепляет и делает твою деятельность интересной. А что касается выступлений, то здесь репертуар, скорее, зависит от публики, от ее настроения. Если это молодежная аудитория, то, наверное, Баха им будет слушать достаточно скучно. Старшее поколение, наоборот, больше оценит классику, романтические произведения. Иногда приходится импровизировать с репертуаром прямо во время концерта, ориентируясь на зрителя.

- Уникальный инструмент у вас только для большой сцены или это еще и дополнительный источник дохода?

- Виоль д'амур создает чувство волшебства на любом празднике, будь то свадьба, юбилей или выставка. Меня периодически приглашают с концертами на разные мероприятия, и это один из моих источников дохода, но игра на инструменте все-таки остается и будет оставаться в первую очередь моей профессией.

«Меня периодически приглашают с концертами на разные мероприятия, и это один из моих источников дохода, но игра на инструменте все-таки остается и будет оставаться в первую очередь моей профессией».

Трудности закаляют

- Часто ли удается побывать на малой родине и какими событиями обычно бывают наполнены ваши дни на Дальнем Востоке?

- Последний раз я приезжал в Благовещенск в августе, здесь живут мои самые дорогие и близкие люди - родители и бабушка. Четыре года назад, в предпоследний приезд, получилось организовать мой сольный концерт в филармонии. В этом году планировал выступить перед благовещенцами на сцене ОКЦ, но пандемия внесла свои коррективы. Надеюсь, что в ближайшем будущем я все же выступлю на большой сцене для родного города.

- Еще один важный для вас город - Новосибирск, где вы росли и зрели как музыкант. В каком возрасте туда отправились? Это были уже осознанные шаги во взрослую жизнь?

- На тот момент мне было всего 15 лет, но это было ответственное решение: учиться музыке в серьезном учебном заведении. Пришлось кое-где преодолевать себя, потому что порой было некомфортно и даже страшно, ведь я уехал от родных в незнакомый город. Там жил совершенно один, родители остались в Приамурье, я лишь раз в полгода ездил на родину. Поначалу, может, в чем-то и было тяжело, но, как известно, не бывает достижений без каких-то временных трудностей. Я понимал, на что иду, и мне это нравилось.

- Сейчас вы живете в Москве. Какие перспективы открываются: может, есть планы уехать за границу и там продолжать музыкальную карьеру?

- После окончания консерватории в Новосибирске я уехал в столицу поступать в академию им. Маймонида, и у меня все получилось. Москва - это роскошный город для карьеры, здесь множество коллективов, разных залов… Он мне многое дал в плане профессионального и карьерного роста. Поэтому уезжать куда-то еще, в ту же Европу, желания пока нет. Можно ездить гастролировать по разным странам, выступать с концертами в разных уголках мира, но именно как город для жизни мне очень нравится Москва.

- Раскройте секрет успеха: как музыканту из отдаленного уголка страны удалось достичь таких успехов и покорить большую сцену?

- Я люблю то, что делаю, мне всегда нравилась музыка, и виоль д'амур в частности. Это то, чем я хотел заниматься, в этом направлении хотел расти профессионально. Желание и стремление двигало, заставляло заниматься по несколько часов в день, даже если совсем не хотелось… Но если есть цель, то все обязательно получится. Я старался, у меня получалось лучше и лучше, потом на меня стали обращать внимание, начали приглашать выступать с концертами. Наверное, это было постепенное органичное движение вверх, к своей мечте.

Леонид Патеюк надеется выступить и в Приамурье

Досье КП

Леонид Патеюк. Год и место рождения: г. Хабаровск, 1990 год. Композитор, лауреат более десятка международных конкурсов, единственный представитель от России в Международном обществе виоль д'амур - International Viola D'amore Society, член Московского музыкального общества.