Выставки и спектакли: На что поглазеть в Благовещенске 3 и 4 апреля

В репертуаре амурских культурных учреждений есть проекты и для детей, и для взрослых. Фото: Амурский областной театр драмы

Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Самое время вдохнуть полной грудью и отправиться в музеи, театры и концертные залы - радовать себя и отвлекаться от жизненных трудностей.

АМУРЧАН ВЕРНУТ В ПРОШЛОЕ

Издатель, дизайнер, художник, чеканщик и поэт Игорь Сасим в свой 60-летний юбилей открыл в родном Благовещенске выставку «Мало город полюбить - надо, чтобы город тебя принял» (6+).

Игорь Сасим реализовал более 100 проектов, среди которых - разработка дизайна медали «За заслуги перед Благовещенском», издание около 200 краеведческих книг, чеканка на зданиях и монументах Благовещенска (например, на монументе, возведенном за зданием правительства области в честь награждения региона орденом Ленина).

Прикоснуться к творчеству Игоря Михайловича любой желающий сможет в течение месяца. Выставка-ретроспектива покажет монументальный Благовещенск времен Советского Союза. В частности, будут представлены утраченные и ныне сохранившиеся памятники города в чеканном исполнении, медальерное искусство, фотографии и видео из личного архива мастера и художника.

Выставка работает с 30 марта в центре «Народный музей». Чтобы посетить ее, потребуется предварительная запись по телефонам: 8-914-538-08-22, 8-924-671-07-60.

Центр «Народный музей»

ул. Красноармейская, 128 (библиотека «Центральная»)

ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ЗОВЕТ ШАГНУТЬ В ТАЙНУ

Хотите увидеть, как выглядят залы Амурского областного музея в темноте? Тогда - добро пожаловать на вечернюю экскурсию «Шагни в тайну» (6+), которая состоится в пятницу, 2 апреля.

Гостям предстоит увлекательное путешествие по залам ночного музея: непроницаемая темнота и только луч фонаря, ведущий за собой…

Посетители почувствуют себя настоящими палеонтологами, исследователями, познакомятся с неизвестными фактами и удивительными историями, услышат мистические легенды. Не выходя за пределы музея, они окажутся в древнем жилище племени мохэ, крестьянской избе и купеческом доме.

При этом стоит такая экскурсия сравнительно недорого - 300 рублей с человека. Записаться можно по телефону 77-34-14.

Амурский областной краеведческий музей

ул. Ленина, 165

МИР МИНЕРАЛОВ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ

В благовещенском Доме ремесел с 4 по 30 апреля будет проходить выставка-адвайзер «Тайна камня» (6+). Слово «адвайзер» в данном случае переводится как «советник» и означает, что на мероприятии амурчане смогут получить консультации об уникальных экспонатах.

- Выставка откроет удивительный мир минералов Амурской области глазами художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, - рассказывают о мероприятии организаторы из Городского Дома культуры. - Для вас в одном месте будут собраны аксессуары из камня, кожи и дерева, стильная бижутерия и украшения ручной работы из поделочных и натуральных камней, а также большое разнообразие каменных пород Амурской области и методические материалы к ним.

Все экспонаты и изделия представлены в единственном экземпляре, поэтому взглянуть на них будет особенно интересно. Тем более что цена билета невысока - всего 50 рублей с человека. Подробности уточняйте по номеру телефона 44-00-33.

Дом ремесел

ул. Красноармейская, 159/3

СПЕКТАКЛИ НЕДЕЛИ

«Кто сказал «Мяу»?»

Сказка о щенке, который познает большой мир, где ему предстоит жить.

Амурский областной театр кукол

2 апреля, 18.30

0+

«Алые паруса»

Одна из самых романтичных историй для юношества - теперь на сцене.

Амурский областной театр драмы

2 апреля, 18.30

12+

«Доктор Айболит»

Спектакль по мотивам знаменитой истории о приключениях Айболита.

Амурский областной театр кукол

3 и 4 апреля, 11.00

0+

«Тетки»

Комедия о двух сестрах, чей элитный дом мечтают отобрать злонамеренные чиновники и родственники.

Амурский областной театр драмы

3 апреля, 18.00

12+

«Считаю до пяти»

Сказка о зайце, который находит верное средство от трусости.

Амурский областной театр драмы

4 апреля, 12.00

0+

«Пиковая дама»

Молодой инженер пытается узнать секрет трех счастливых карт, которые позволяют выиграть любую партию.

Амурский областной театр драмы

4 апреля, 18.00

12+