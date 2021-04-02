Выставки и спектакли: На что поглазеть в Благовещенске 3 и 4 апреля

В репертуаре амурских культурных учреждений есть проекты и для детей, и для взрослых. Фото: Амурский областной театр драмы
Вот и подошла к концу очередная рабочая неделя. Самое время вдохнуть полной грудью и отправиться в музеи, театры и концертные залы - радовать себя и отвлекаться от жизненных трудностей.
АМУРЧАН ВЕРНУТ В ПРОШЛОЕ
Издатель, дизайнер, художник, чеканщик и поэт Игорь Сасим в свой 60-летний юбилей открыл в родном Благовещенске выставку «Мало город полюбить - надо, чтобы город тебя принял» (6+).
Игорь Сасим реализовал более 100 проектов, среди которых - разработка дизайна медали «За заслуги перед Благовещенском», издание около 200 краеведческих книг, чеканка на зданиях и монументах Благовещенска (например, на монументе, возведенном за зданием правительства области в честь награждения региона орденом Ленина).
Прикоснуться к творчеству Игоря Михайловича любой желающий сможет в течение месяца. Выставка-ретроспектива покажет монументальный Благовещенск времен Советского Союза. В частности, будут представлены утраченные и ныне сохранившиеся памятники города в чеканном исполнении, медальерное искусство, фотографии и видео из личного архива мастера и художника.
Выставка работает с 30 марта в центре «Народный музей». Чтобы посетить ее, потребуется предварительная запись по телефонам: 8-914-538-08-22, 8-924-671-07-60.
Центр «Народный музей»
ул. Красноармейская, 128 (библиотека «Центральная»)
ОБЛАСТНОЙ МУЗЕЙ ЗОВЕТ ШАГНУТЬ В ТАЙНУ
Хотите увидеть, как выглядят залы Амурского областного музея в темноте? Тогда - добро пожаловать на вечернюю экскурсию «Шагни в тайну» (6+), которая состоится в пятницу, 2 апреля.
Гостям предстоит увлекательное путешествие по залам ночного музея: непроницаемая темнота и только луч фонаря, ведущий за собой…
Посетители почувствуют себя настоящими палеонтологами, исследователями, познакомятся с неизвестными фактами и удивительными историями, услышат мистические легенды. Не выходя за пределы музея, они окажутся в древнем жилище племени мохэ, крестьянской избе и купеческом доме.
При этом стоит такая экскурсия сравнительно недорого - 300 рублей с человека. Записаться можно по телефону 77-34-14.
Амурский областной краеведческий музей
ул. Ленина, 165
МИР МИНЕРАЛОВ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКОВ
В благовещенском Доме ремесел с 4 по 30 апреля будет проходить выставка-адвайзер «Тайна камня» (6+). Слово «адвайзер» в данном случае переводится как «советник» и означает, что на мероприятии амурчане смогут получить консультации об уникальных экспонатах.
- Выставка откроет удивительный мир минералов Амурской области глазами художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, - рассказывают о мероприятии организаторы из Городского Дома культуры. - Для вас в одном месте будут собраны аксессуары из камня, кожи и дерева, стильная бижутерия и украшения ручной работы из поделочных и натуральных камней, а также большое разнообразие каменных пород Амурской области и методические материалы к ним.
Все экспонаты и изделия представлены в единственном экземпляре, поэтому взглянуть на них будет особенно интересно. Тем более что цена билета невысока - всего 50 рублей с человека. Подробности уточняйте по номеру телефона 44-00-33.
Дом ремесел
ул. Красноармейская, 159/3
СПЕКТАКЛИ НЕДЕЛИ
«Кто сказал «Мяу»?»
Сказка о щенке, который познает большой мир, где ему предстоит жить.
Амурский областной театр кукол
2 апреля, 18.30
0+
«Алые паруса»
Одна из самых романтичных историй для юношества - теперь на сцене.
Амурский областной театр драмы
2 апреля, 18.30
12+
«Доктор Айболит»
Спектакль по мотивам знаменитой истории о приключениях Айболита.
Амурский областной театр кукол
3 и 4 апреля, 11.00
0+
«Тетки»
Комедия о двух сестрах, чей элитный дом мечтают отобрать злонамеренные чиновники и родственники.
Амурский областной театр драмы
3 апреля, 18.00
12+
«Считаю до пяти»
Сказка о зайце, который находит верное средство от трусости.
Амурский областной театр драмы
4 апреля, 12.00
0+
«Пиковая дама»
Молодой инженер пытается узнать секрет трех счастливых карт, которые позволяют выиграть любую партию.
Амурский областной театр драмы
4 апреля, 18.00
12+