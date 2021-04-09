Житель Благовещенска подозревается в похищении собственной дочери

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Сообщение об исчезновении трехлетней девочки в Благовещенске поступило в ноябре 2019 года. Из частного садика малышку увел биологический отец, и скрылся в неизвестном направлении. Когда мама вечером пришла забирать дочь из садика, воспитатели лишь развели руками – папа забрал. О случившемся женщина сообщила в полицию.

Как стало известно «Комсомольской правде» из собственных источников, правоохранителям удалось проследить путь мужчины. Выяснилось, что девочку он увез в Краснодар, к родителям.

Со слов мамы похитителя, сын привез внучку в ноябре, но сам потом куда-то уехал. Мать девочки тут же отправилась в Краснодар, но ей встретиться с дочерью не дали.

Позже было установлено, что от родителей благовещенец отправился в Хабаровск, а оттуда по туристической путевке в Таиланд. Обратно он должен был вернуться в декабре 2019 года, но на рейс в назначенный день не прибыл, регистрацию нигде не проходил. Информации о его возвращении в Россию нет.

Не известно ничего и о судьбе пропавшего ребенка, данных о том, что девочка пересекала границу, как в одну, так и в другую сторону, нет. Малышка считается без вести пропавшей.

В настоящее время мужчина объявлен в федеральный розыск.