Пожар в кардиохирургии Благовещенска 2 апреля 2021: 67 пациентов эвакуировали

Один пациент вместе с операционной бригадой остаётся в здании - операцию прервать нельзя. Фото: прислано очевидцем в редакцию «КП – Благовещенск»

Днем 2 апреля в Благовещенске загорелась кровля здания кардиохирургического центра на улице Горького, 79. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, 67 пациентов эвакуировали, один пациент и восемь врачей остались в корпусе из-за проводимой операции.

- Сформированы звенья газодымозащитной службы, ведется разведка, развернут штаб пожаротушения. Руководит тушением пожара заместитель начальника ГУ МЧС России по Амурской области по Государственной противопожарной службе Константин Рыбалко. К месту направлены автомобили скорой помощи, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Амурской области.

Первоначально в тушении были задействованы 35 человек и 11 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, однако их число потребовалось увеличить. К 13.00 2 апреля на тушении пожара в кардиоцентре Благовещенска работают 59 человек и 28 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона, а также дежурная смена спасателей Амурского филиала ДВРПСО МЧС России.

Над зданием поднималось огромное пламя. Фото: прислано очевидцем в редакцию «КП – Благовещенск»

- Для проведения разведки с воздуха применяется беспилотная авиационная система, - уточнили в пресс-службе амурского управления МЧС.

Как сообщил мэр Благовещенска Олег Имамеев, из 67 эвакуированных пациентов 14 отправили домой, 49 разместили в помещения Амурской государственной медицинской академии, троих отправили в Амурскую областную клиническую больницу.

- Один пациент и восемь человек операционной бригады находятся в корпусе, проводят операцию, - добавил глава города. - Работают расчеты областного МЧС, лаборатория. Причина возгорания устанавливаются