Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 апреля 2021: за неделю от COVID-19 скончались 14 человек

Каждый день регистрируют летальные исходы. Фото: pixabay.com

Вся прошедшая неделя оставалась для Амурской области сложной в плане коронавируса. С 29 марта ежедневно в регионе регистрировали летальные исходы от «ковида». В итоге, по данным стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Приамурье от COVID-19 скончались 252 человека, а за неделю – 14.

Несмотря на печальную статистику, областные власти отмечают: ситуация с коронавирусом «серьезно лучше».

- Но все еще регистрируем заболевание. Поэтому — санитарная безопасность — это уже наша азбука. И кто может — вакцинация, - отметил в итогах недели губернатор Амурской области Василий Орлов.

Показатели падают

На 13-й неделе в Амурской области зарегистрировали 145 случаев заболевания коронавирусом. По данным управления Роспотребнадзора по Амурской области, этот показатель ниже уровня предыдущей недели на 17,1%.

И все же цифры по смертности внушают опасения: только накануне, 4 апреля, в регионе скончались три человека, больных коронавирусом.

Под медицинским наблюдением в Амурской области находится 391 человек, которые были в контакте с больными COVID-19.

Кстати, в Приамурье с начала пандемии провели свыше 930 тысяч тестов на коронавирус. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 274,5 на 100 тысяч населения, за последние сутки – 215,7.

Где болеют?

По традиции, в лидерах по числу заболевших «ковидом» - Благовещенск. За неделю в областном центре зарегистрировали 58 зараженных. На втором месте оказался Свободный, где выявили 23 случая заболевания. И на третьем – Мазановский район с 8 заболевшими.

Также регистрировали случаи заражения коронавирусом в Сковородинском районе (+7), Белогорске (+6), Тынде (+5), Константиновском районе (+5), Райчихинске (+4), Зее (+4) и пр.

Меньше всего заболевших выявлено за неделю в Архаринском, Магдагачинском, Шимановском, Зейском районах. Там диагноз «коронавирус» поставили только одному заболевшему.

Специалисты отмечают, что в большинстве случаев у пациентов коронавирус проявился в виде ОРВИ (66%), пневмонии (32%). У 2% амурчан COVID-19 протекает бессимптомно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

У 3306 амурчан за неделю выявили ОРВИ

На 41,68% показатель заболеваемости ниже недельного эпидемического порога