Коронавирус в Приамурье, последние новости на 6 апреля 2021: в область поступила крупная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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Накануне в Амурской области вновь зарегистрировали летальный исход от коронавируса. По данным стопкоронавирус.рф, в регионе с 2020 года от COVID-19 скончались 253 человека. Из заболевших 21972 человек свыше 20800 амурчан выздоровели.

На этом фоне областные власти еще раз напоминают о целесообразности вакцинации.

Низкие показатели

За прошедшие сутки в Амурской области коронавирус подтвердили у 15 человек. Это стало абсолютным рекордом за длительное время пандемии. При этом губернатор Василий Орлов просил не расслабляться: «ковид» есть в регионе, и он никуда не делся.

По последним данным, за сутки в Амурской области выздоровели 25 человек, у которых был ранее выявлен коронавирус.

На вакцину становись

На днях Амурская область получила крупную партию вакцины «Гам-КОВИД-Вак» - в регион привезли 27200 доз препарата. Вакцина была распределена между 28 медорганизаций, которые подведомственны Минздраву. Препараты поступили и в восемь подразделений «РЖД-Медицина».

Напомним, вакцину «Гам-КОВИД-Вак» вводят двукратно – с интервалом в 21 день. Сама вакцинация проводится бесплатно, на добровольной основе.

Кстати, по данным правительства Амурской области, первым компонентом привито 54085 человек, вторым - 41172 человека.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

84 160 доз вакцины было получено с начала иммунизации населения от «ковид».