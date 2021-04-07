«Ситуация абсурдна»: экс-мэр Циолковского рассказал о подозрении в коррупции

Фото: www.instagram.com/sv_levickiy/
В инстаграм-аккаунте бывшего главы Циолковского Сергея Левицкого появилось видеообращение, в котором он рассказал, что его подозревают в получении взятки.
— Я считаю, что ситуация, которая произошла со мной, совершенно абсурдна. У меня два объяснения — или кто-то хочет получить очередную «звездочку», или же это чей-то заказ, — отметил Левицкий.
Как рассказал Левицкий, речь идет о деньгах, которые ему задолжал друг детства, но их посчитали вознаграждением главе города за помощь в аукционе на строительство снежного городка.
Сам Левицкий не ищет помощи или поддержки. Он считает, что не заслужил такого отношения, так как всю жизнь работал добросовестно и честно. Надеется, что в его ситуации разберутся справедливо.
Судя по фону, видео было снято летом 2020 года. Лишь спустя 9 месяцев «после первого звоночка» началось разбирательство, уверяют члены семьи Сергея Владимировича.
Семья Левицкого рассказала, что за это время у него было подорвано физическое и эмоциональное здоровье. Мэру Циолковского не дали спокойно и качественно работать.
– Что привело к тому, что было принято решение покинуть пост главы города якобы по «семейным обстоятельствам» и перейти на другое место работы. Но и там спокойно работать не дали, – поделились родственники в соцсетях.
Официальных комментариев от представителей власти или правоохранительных органов еще не поступало.
СПРАВКА «КП»
Сергей Владимирович Левицкий родился 1 января 1961 года. Образование высшее педагогическое, окончил Магаданский педагогический институт по специальности учитель физики, математики.
Работал учителем физики в средней школе.
В 2018 году Сергей Левицкий участвовал в выборах губернатора Амурской области, получив почти 8 % голосов избирателей. Работал заместителем министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.
Осенью того же года стал врио главы администрации ЗАТО Циолковский, в ноябре 2018 года – депутаты выбрали его главой ЗАТО.
5 марта 2021 года Сергей Левицкий уволился по собственному желанию с посты главы Циолковского.