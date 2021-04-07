«Ситуация абсурдна»: экс-мэр Циолковского рассказал о подозрении в коррупции

Фото: www.instagram.com/sv_levickiy/

В инстаграм-аккаунте бывшего главы Циолковского Сергея Левицкого появилось видеообращение, в котором он рассказал, что его подозревают в получении взятки.

— Я считаю, что ситуация, которая произошла со мной, совершенно абсурдна. У меня два объяснения — или кто-то хочет получить очередную «звездочку», или же это чей-то заказ, — отметил Левицкий.

Как рассказал Левицкий, речь идет о деньгах, которые ему задолжал друг детства, но их посчитали вознаграждением главе города за помощь в аукционе на строительство снежного городка.

Сам Левицкий не ищет помощи или поддержки. Он считает, что не заслужил такого отношения, так как всю жизнь работал добросовестно и честно. Надеется, что в его ситуации разберутся справедливо.

Судя по фону, видео было снято летом 2020 года. Лишь спустя 9 месяцев «после первого звоночка» началось разбирательство, уверяют члены семьи Сергея Владимировича.

Семья Левицкого рассказала, что за это время у него было подорвано физическое и эмоциональное здоровье. Мэру Циолковского не дали спокойно и качественно работать.

– Что привело к тому, что было принято решение покинуть пост главы города якобы по «семейным обстоятельствам» и перейти на другое место работы. Но и там спокойно работать не дали, – поделились родственники в соцсетях.

Официальных комментариев от представителей власти или правоохранительных органов еще не поступало.

СПРАВКА «КП»

Сергей Владимирович Левицкий родился 1 января 1961 года. Образование высшее педагогическое, окончил Магаданский педагогический институт по специальности учитель физики, математики.

Работал учителем физики в средней школе.

В 2018 году Сергей Левицкий участвовал в выборах губернатора Амурской области, получив почти 8 % голосов избирателей. Работал заместителем министра внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области.

Осенью того же года стал врио главы администрации ЗАТО Циолковский, в ноябре 2018 года – депутаты выбрали его главой ЗАТО.

5 марта 2021 года Сергей Левицкий уволился по собственному желанию с посты главы Циолковского.