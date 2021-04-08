Коронавирус в Приамурье, последние новости на 8 апреля 2021: амурским бизнесменам продолжают выплачивать субсидии из-за COVID-19

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Накануне в Амурской области было выявлено еще новых 15 зараженных коронавирусом. В итоге темп прироста за последние сутки остается в прежних значениях - 0,1 %. Всего же число заболевших COVID-19 в регионе с начала пандемии превысило 22 тысячи человек. Большая часть из этого числа выздоровела.

Так, накануне в Амурской области с выздоровлением были выписаны 30 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, статистика летальных исходов от «ковида» в Амурской области только растет. Трое человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались за сутки. В списке жертв уже 257 человек.

Субсидии в пандемию

Тем временем, в Благовещенске продолжается прием заявок на выплату субсидий предпринимателям, работающим в сфере общественного питания. У бизнесменов есть шанс получить по 25 тысяч рублей на каждого сотрудника. Средства можно направить на оплату коммунальных услуг, аренду помещения, оплата труда работников, уплату процентов по кредитам.

Выплаты могут получить благовещенцы, зарегистрировавшие бизнес не позднее 1 марта 2020 года, имеющие не менее 2 работников и соблюдавшие ограничения режима работы зимой прошлого года, предупреждают в мэрии.

Заявки принимают до 19 апреля – по адресу: ул. Ленина, 133 (в будние дни - с 9:00 до 18:00, обед - с 13:00 до 14:00). Требуется получить отметку в дежурном бюро пропусков о дате и времени приема документов.

Всю информацию о субсидии разместили на сайте администрации города Благовещенска www.admblag.ru в разделе «Экономика».

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Белогорске, как и в Благовещенске, решили провести последний звонок и выпускной бал. Звонок в последний раз прозвучит для выпускников 22 мая, а бал пройдет 19 июня. Мероприятиям назначили дату с оговоркой «с соблюдением всех санитарных норм и требований».