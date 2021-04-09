Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 апреля 2021: амурских призывников на сборном пункте проверят на COVID-19

Фото: pixabay.com

В Амурской области коронавирус за сутки подтвердили еще у 18 человек. В итоге, более чем за год в регионе COVID-19 заболели 22022 человек. Из этого числа почти 21 000 человек выздоровела (только накануне был выписан 31 человек).

У большинства новых зараженных заболевание протекает в виде ОРВИ (56%). Еще восемь человек болеют пневмонией, бессимптомных носителей не было выявлено.

По данным Управления Роспотребнадзора по Амурской области, показатель заболеваемости составляет 2787,44 на 100 тысяч населения. Тем прироста за последние сутки составляет 0,1 %.

В регионе продолжается тестирование на коронавирус: чуть более 2 тысяч человек за сутки сдали анализы. Всего же с начала пандемии на COVID-19 проверились около 876 тысяч человек.

Призывник, прививайся!

В этом году в Амурской области были сформированы 28 призывных комиссий, все они начали работать в установленные сроки. Около 1000 человек за время весны 2021 года должны будут пойти через данные пункты. Все молодые люди, подлежащих призывы, смогут пройти вакцинацию от COVID-19.

На сборных пунктах будущих военных проверят на коронавирус – это позволит не допустить болезнь в войска.

- Данная тест-система является быстрой альтернативой ПЦР диагностики. Обладает высокой чувствительностью и специфичностью к возбудителю, не требует лабораторного оборудования и специальных условий для проведения тестирования, — пояснил военный комиссар Амурской области Денис Агеев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2 человека в Амурской области накануне скончались от коронавируса

259 человек в регионе умерли от COVID-19 за весь период пандемии