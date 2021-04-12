«Новые люди» поддержали проекты амурчан в рамках конкурса «Марафон идей»

Фото прислано партией «Новые люди»

В феврале партия «Новые люди» объявила конкурс «Марафон идей»: любой человек мог предложить проект, который способен принести пользу родному городу, облегчить жизнь горожан и подарить людям яркие впечатления. Заявки на участие принимали целый месяц и собрали впечатляющее количество предложений – 15 327 проектов.

Приамурье не осталось в стороне – 115 проектов предложили жители нашей области. В финал вышло десять заявок, которые показались жюри наиболее продуманными, осуществимыми и важными для региона.

Фото прислано партией «Новые люди»

Укрепление семей и веселый субботник

9 апреля в Благовещенске подвели итоги конкурса. Среди отобранных заявок были предложения в сфере экологии, культуры и социальной поддержки.

- У людей на местах есть волнующие их вопросы и проблемы, которые они видят каждый день и хотят их решать, - отметил координатор региональных отделений по Сибири и Дальнему Востоку Дмитрий Львов. - Мы придумали форму, где люди могут подать заявку и, в том числе, получить финансирование на решение проблем или реализацию идей, которые зреют, может быть, уже долгие годы.

Фото прислано партией «Новые люди»

Развлекательные квесты пользуются огромной популярностью среди молодых людей и подростков, так почему бы не направить этот интерес во благо городу, посчитал автор проекта. Интересные задания в процессе уборки, селфи на фоне чистой территории, бальная система и, конечно, поощрительные призы победителям: к таким субботникам и принуждать не придется.Из десяти амурчан-финалистов выбрали двоих, которые получили по 150 тысяч рублей на воплощение своих проектов. Так, отметили идею Егора Агафонова, студента медицинского колледжа, который предложил новую форму субботника – эко-квест.

Фото прислано партией «Новые люди»

Изначально о марафоне Егор узнал через Интернет, увидел в социальных сетях рекламу и решил рискнуть. Выйти в финал не ожидал, и своей победе приятно удивился.

- Эмоции непередаваемые, - признается финалист. - Очень много сильных проектов, не знаю, почему выбрали именно мой.

Точная дата перечисления средств пока неизвестна, но уже сейчас победитель начнет подготовку экологического мероприятия: для начала планирует взять карту города и отметить районы, где это можно будет провести в ближайшем будущем.

Фото прислано партией «Новые люди»

Вторым победителем конкурса стала Анна Вольская, проект которой опирается на ценность единения семей. Управляющая детского городского парка культуры и отдыха в городе Зея предложила провести фестиваль здорового образа жизни «СемьЯ».

Площадка для проведения мероприятия уже есть – парк в Зее. На территории планируются мастер-классы, игры, лекции по психологии, семинары по русской народной культуре и многое другое. Цель фестиваля – психологическая помощь семьям.

- Честно, я не ожидала, что мой проект поддержат. Как правило, у нас уделяют мало внимания вопросам семьи, - с улыбкой делится впечатлениями Анна. - То, что мы хотим организовать в рамках фестиваля – оказание психологическое помощи через тренинги и сплочение семей – проводится, но только платно, а нам хочется, чтобы каждая семья могла поучаствовать в таком мероприятии.

Первые шаги уже прописаны в голове победительницы: сбор заявок от семей на участие в фестивале, а также информирование людей.

Собачники, туристы и юмористы

Не менее интересны и оставшиеся восемь проектов. Один из финалистов отметил важность площадок для выгула и дрессировки собак. Для Благовещенска тема актуальная и бурно обсуждаемая горожанами. Также среди проектов была идея создания Stand-Up клуба, для развития юмористического жанра в Благовещенске.

Любопытным показалось приложение с историческими сведениями о Благовещенске. Такое решение могло бы помочь донести до туристов информацию о памятных местах простым языком, а самим благовещенцам - узнать о родном городе еще больше нового и интересного.

Планы Новых людей

Никто не знает проблемы региона лучше, чем местные жители. При этом многие люди, из-за стеснения, незнания или неуверенности не могут показать свои проекты и воплотить в жизнь мечты. Эти соображения и подтолкнули Новых людей к созданию «Марафона идей».

- В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать, - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

Да, в Амурской области выбрали только двух победителей, но и другие проекты не останутся без внимания.

Фото прислано партией «Новые люди»

- Все представленные сегодня идеи несмотря на то, что они не победили, будут реализованы - добавил Дмитрий Львов. – Их рассмотрят в рамках работы комитетов, внесут в программы партии и кандидатов, которые будут выдвигаться от партии «Новые люди» в Законодательное собрание и Государственную Думу.

Более того, «Марафон идей» - не единственный проект Новых людей. В ближайшее время стартует масштабное политическое реалити-шоу «Дебаты кандидаты». Первый выпуск уже отснят, остаётся с нетерпением ждать совершенно новый для России реалити-контент.

СПРАВКА КП

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель - президент научно-производственной компании Faberlic Алексей Нечаев. Сейчас штабы партии созданы в 73 регионах страны.

За время работы в Приамурье «Новые люди» успели провести различные акции и социальные исследования, направленные на помощь населению и на определение проблем амурчан.

Партия «Новые люди» уже выдвигает собственные инициативы, а в выборах в Госдуму в сентябре 2021 года намерена выдвинуть до 200 кандидатов для участия.