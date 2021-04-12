Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 апреля 2021: День Победы амурчане отпразднуют в условиях пандемии

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Губернатор Амурской области Василий Орлов снял ограничения для несовершеннолетних посещать торговые центры. Теперь они могут появляться в торговых точках без сопровождения родителями. Также сняли ограничения на работу точек доступа WI-FI в торговых центрах.

В связи с улучшением ситуации по коронавирусу в регионе продолжается подготовка к 9 Мая. Но власти отмечают: парад будут проводить с соблюдением особых мер. Оргкомитету рекомендовали определить число участников, их возраст, составить список ветеранов ВОВ, волонтеров, военнослужащих. Минздраву поставили задачу заблаговременно провакцинировать всех.

Меньше болеют

По данным медиков, в Амурской области снизилось число заболевших. Глава Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова на оперштабе рассказала, что за 14 неделю зарегистрировано 116 случаев COVID-2019, что на 20% ниже уровня предыдущей недели (145). У 60,3% амурчан болезнь протекает в форме ОРВИ. Еще 37,9% страдают от пневмонии, причем большинство из них – пожилые люди.

- Безусловной мерой профилактики остается соблюдение масочного режима. За последнюю неделю фиксируется всё большее пренебрежение масочным режимом. Число объектов, где было выявлены нарушения масочного режима, на прошедшей неделе увеличилось на 37%. Напоминаем ещё раз, для сдерживания распространения коронавирусной инфекции нужно контролировать соблюдение масочного режима. Впереди май, амурчане будут посещать праздничные мероприятия, кладбища и садоводческие участки, в связи с чем муниципалитетам надо обратить особое внимание на соблюдение масочного режима в общественном транспорте, - сказала главный санитарный врач области.

Кстати, в Амурской области удается сохранять самый низкий уровень заболеваемости в ДФО по группе острые респираторные инфекции.

Вакцина по требованию

В Амурской области достаточно вакцины, чтобы прививать людей по первому обращению, сообщают региональные власти. С начала пандемии к нам доставили свыше 88 тысяч доз вакцины Гам-Ковид-Вак и тысячу доз ЭпиВакКорона. В ближайшее время доставят еще свыше 4 тысяч доз.

- Сегодня лист ожидания пустой. У нас достаточно вакцины для того, чтобы могли прививать людей по первому обращению, - уточнила глава Минздрава Светлана Леонтьева.

Всего в области должны привить свыше 366 тысяч человек. Уже полностью вакцинированы лица, которые живут в социальных учреждениях. Амурчане старше 60 лет привиты более, чем на треть.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

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25,4% составляет свободный коечный фонд от числа развёрнутых инфекционных коек