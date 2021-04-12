Малолетние вандалы в Тамбовке испортили портреты ветеранов

Фото: прокуратура Амурской области

В селе Тамбовка полиция установила личности вандалов, испортивших портреты ветеранов Великой Отечественной войны. О происшествии стало известно 9 апреля.

- Установлено, что в обеденное время двумя несовершеннолетними жителями села Тамбовка 2011 и 2010 годов рождения совершена порча портретов ветеранов Великой Отечественной войны, размещённых на площади Победы, - рассказали детали в пресс-службе прокуратуры Амурской области.

Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели юных хулиганов. Детей задержали на улице и доставили в дежурную часть. Там несовершеннолетних опросили в присутствии родителей. Школьники признались, что испортили пять портретов, установленных на площади.

На место происшествия выезжал помощник прокурора района Ольга Феклистова. Установлено, что сумма причинённого ущерба – 1600 рублей.

В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей. Дело подростков рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних, школьников поставят на учет.

Ждет проверка и школу, где учатся малолетние вандалы.

Фото: прокуратура Амурской области

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Тынде вандалы сломали надгробия

Полиция уже работает на месте происшествия (подробности)

Школьник в Благовещенске разбил видеокамеру в сквере

Возмещать ущерб обяжут родителей вандал (подробности)