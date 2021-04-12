Малолетние вандалы в Тамбовке испортили портреты ветеранов

Фото: прокуратура Амурской области
В селе Тамбовка полиция установила личности вандалов, испортивших портреты ветеранов Великой Отечественной войны. О происшествии стало известно 9 апреля.
- Установлено, что в обеденное время двумя несовершеннолетними жителями села Тамбовка 2011 и 2010 годов рождения совершена порча портретов ветеранов Великой Отечественной войны, размещённых на площади Победы, - рассказали детали в пресс-службе прокуратуры Амурской области.
Полицейские изучили записи камер видеонаблюдения, которые запечатлели юных хулиганов. Детей задержали на улице и доставили в дежурную часть. Там несовершеннолетних опросили в присутствии родителей. Школьники признались, что испортили пять портретов, установленных на площади.
На место происшествия выезжал помощник прокурора района Ольга Феклистова. Установлено, что сумма причинённого ущерба – 1600 рублей.
В ходе проверки будет дана оценка действиям законных представителей. Дело подростков рассмотрят на комиссии по делам несовершеннолетних, школьников поставят на учет.
Ждет проверка и школу, где учатся малолетние вандалы.
Фото: прокуратура Амурской области
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