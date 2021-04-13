Коронавирус в Приамурье, последние новости на 13 апреля 2021: Пандемия обострила вопрос утилизации медотходов в Амурской области

Несмотря на спад заболеваемости, о завершении пандемии никто говорить не рискует Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Приамурье к утру 13 апреля 2021 года зарегистрировано 22 080 случаев новой коронавирусной инфекции. Число продолжает расти, хотя и невысокими темпами: накануне, 12 апреля, вирус подхватили всего 14 человек. Однако в регионе сохраняется ряд связанных с пандемией ограничений, включая масочный режим.

Между тем, масочный режим заставил амурские власти обратить внимание на вопрос утилизации медицинских отходов. По информации Законодательного Собрания региона, сейчас эта деятельность законодательно не регулируется. В частности, в тендере может участвовать любая организация, не подтверждая – есть ли у нее необходимое для сжигания отходов оборудование.

- Подобная проблема имеет место практически во всех регионах. В медицинских организациях существуют жёсткие правила сортировки медицинских отходов в зависимости от класса. Но далее в нормативных правовых документах процесс их утилизации никак не урегулирован. То есть, кто и каким образом повезет отходы и что с ними сделает, неизвестно, - рассказала председатель комитета по экологии Ирина Киевская.

Депутаты хотят установить «правила игры», причём довольно жёсткие – ведь среди медицинских отходов есть чрезвычайно эпидемиологически опасные. По мнению участников обсуждения, наилучшим решением может стать создание централизованной системы по обращению с медицинскими отходами.

- Чтобы окончательно разобраться с этим вопросом, необходимы изменения федерального законодательства. Однозначно необходимо правовое регулирование в данной сфере. То есть прописать конкретные требования, под которые может подходить исполнитель. Необходимо, чтобы был единый оператор, который и занимался бы утилизацией медицинских отходов. Подчеркну, чтобы он не просто вел свою деятельность, а именно прозрачную и контролируемую, - пояснила Ирина Киевская.

Предложения по совершенствованию правового регулирования сферы утилизации медицинских отходов намерены направить в Государственную Думу и Министерство природных ресурсов и экологии РФ. Кроме того, вопрос рассмотрят на заседании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье».

Кроме того, в Амурской области проведут инвентаризацию источников образования медицинских отходов и анализ договоров, заключенных с медицинскими организациями региона на вывоз и обезвреживание отходов. Министерство здравоохранения области организует их в ближайшее время.

Среди рекомендаций был отмечен и ещё один пункт - решения вопроса на областном уровне о централизованном создании единого предприятия по работе с медотходами.