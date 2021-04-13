Число случаев коронавируса в Приамурье снизилось до 12 в сутки

Масочный режим остается необходимым. Фото: правительство Амурской области

В Амурской области 13 апреля подтвердили 12 новых фактов заражения COVID-19. Это один из самых низких показателей заболеваемости с начала пандемии. Подробной информацией поделились в региональном управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, 92% новых пациентов болеют в форме ОРВИ – это 11 человек. Ещё у одного нового больного диагностировали пневмонию. Всего к вечеру 13 апреля зафиксировано 22 092 случая заражения ковидом в Приамурье.

При этом с начала пандемии в регионе на коронавирус обследовали 885 875 человек, за последние сутки – 1 771.