Коронавирус в Приамурье, последние новости на 14 апреля 2021: Пункт вакцинации могут открыть в торговом центре Благовещенска

Очередей на прививку практически не осталось - всех вакцинируют по мере обращения. Фото: правительство Амурской области

К утру 14 апреля 2021 года в Амурской области зарегистрировали 22 092 случая заражения коронавирусом, из которых 12 выявили за последние сутки. Возросло и количество летальных исходов: накануне опасный недуг унёс жизнь одного пациента из региона. Общее число умерших теперь составляет 263 человека, выздоровевших – 21 103.

Между тем, в Приамурье продолжается вакцинация против новой коронавирусной инфекции. По словам министра здравоохранения области Светланы Леонтьевой, вакцина имеется во всех городах и районах, работают 36 прививочных пунктов в учреждениях минздрава и РЖД.

- Листы ожидания уже практически пусты – всех, кто был записан, привили. Сейчас можно привиться непосредственно при обращении в регистратуру, либо записаться на удобное время по телефону или на сайте Госуслуг. В любой день, включая субботу, - подчеркнула министр.

Также она добавила, что пункты вакцинации будут работать и на майские праздники – если второй этап прививки выпал на эти даты, волноваться не стоит. Один из таких пунктов может появиться в крупнейшем торговом центре Благовещенска, однако этот вопрос пока прорабатывается. Сейчас амурчане могут привиться в поликлиниках, к которым прикреплены.

- Приглашаем граждан на вакцинацию в поликлиники по месту жительства, - подытожила Светлана Леонтьева. - Специально для маломобильных амурчан есть возможность поставить прививку на дому. Любые вопросы, сомнения относительно сроков и эффективности вакцинации вы всегда можете решить со своим лечащим врачом, с участковым терапевтом. Главное – не затягивайте с решением, подвергая себя напрасному риску.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

88 360 доз «ГамКовидВак» и 1000 доз «ЭпиВакКороны» получило Приамурье с начала прививочной кампании.

17% населения Амурской области, подлежащего вакцинации, уже привито.

60% взрослых амурчан – 366 тысяч человек - планируется привить в целом.