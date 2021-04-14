Благовещенские привидения и где их искать

Немало тайн хранит краеведческий музей Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Истории о призраках и различных мистических случаях существуют в каждом городе - даже в Благовещенске. Мы собрали для вас самые интересные легенды и рассказы. Пора на встречу со сверхъестественным!

Детские лагеря

Одна из самых популярных легенд о призраках - это легенда о бабке Вероничке. Родилась она в деревне, неподалеку от одного из детских лагерей под Благовещенском.

Вероника жила в деревне, у нее был любимый муж и ребенок. Считалась она красавицей - все мужчины заглядывались, все женщины завидовали. Только вот муж Вероники был страшным ревнивцем. В какой-то момент он взбесился и скинул женщину в погреб, чтобы она никогда от него не ушла. Там Вероника и умерла от голода.

По одной версии рассказа, ребенка муж тоже убил в приступе ярости. По другой - тот свалился в погреб и погиб. Так или иначе, призрак бабки Веронички теперь ищет свое дитя. И натыкается на отдыхающих за городом амурчан.

Постепенно легенда «переехала» во все детские лагеря. В каждом утверждали, что именно рядом с ними жила бабка Вероничка. Каждую кочку называли следами разрушенной землянки, каждый шум по ночам - завываниями призрака.

Правда, остается открытым вопрос: если Вероника была женщиной с маленьким ребенком, почему она стала бабкой?..

Дача Левашова

Другая популярная призрачная женщина Амурской области - это неуспокоенная жена местного купца.

Купец Василий Левашов жил в Благовещенске, имел несколько участков. На берегу реки Зеи осталась дача, названная его именем - объект культурного наследия. Именно возле этой дачи и появляется призрак Белой дамы.

Согласно легенде, призраком стала жена купца. Она была несчастлива в браке, рано и трагично скончалась, но не смогла «уйти на тот свет». Теперь она появляется возле дачи или в роще рядом, плачет, стонет и пугает прохожих.

Мы не можем сказать, существует ли призрак. Но у Василия Левашова действительно была рано погибшая жена - Ольга Мартыновна Левашова. Она умерла от сердечного паралича в марте 1912 года. Женщину похоронили в склепе под церковью. Но во время Гамовского мятежа в 1918 году склеп разграбили матросы, а останки Ольги Левашовой попросту выбросили. По легенде, прихожане перезахоронили их в районе старого кладбища, рассказывал настоятель прихода благовещенского храма иеромонах Георгий.

Церковь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»

С этим храмом связана еще одна призрачная легенда. Никаких потусторонних личностей здесь не замечали, а вот о чем-то необычном горожане рассказывали.

На дверях церкви сохранились отпечатки крестов. Они проявились еще во времена революции. Большевики сорвали с дверей символы веры. Но их следы остались на дереве. Прошли годы, в здании несколько раз делали ремонт. Но отпечатки крестов снова и снова проявлялись, даже через несколько слоев краски.

Даже сам настоятель прихода иеромонах Георгий подтверждал существование мифических крестов - по его словам, их и сейчас можно увидеть на дверях церкви.

Дом на улице Амурской, 34/4

Другой призрак живет в обычном многоэтажном доме на улице Амурской. Легенда зародилась еще в середине 2000-х.

В доме постоянно ломался лифт. Туда вызывали мастеров, монтеров. И вот один из них во время ремонта совершил фатальную ошибку.

Мужчина нарушил технику безопасности - забыл обесточить лифт. Приступил к ремонту. Открыл двери на пятом этаже, наклонился посмотреть в шахту, чтобы найти причину поломки. Думал, что кабина осталась на нижних этажах. Но это было не так.

В этот момент кто-то вызвал лифт вниз. И как будто специально - тот заработал и поехал. Мастер не успел отойти от шахты. Многотонная кабина оставила его без головы…

С тех пор говорят, что обезглавленный лифтер живет в этой шахте и катается с этажа на этаж. Быть может, именно он и влияет на поломки лифта - хочет заманить кого-то еще себе в мертвую компанию?

За разбитыми стеклами прячется немало легенд Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

Вознесенское кладбище

Вознесенское кладбище тоже имеет своих призраков. И не зря - тут и склепы, и безымянные могилы, и забытые захоронения.

Редкие посетители кладбища рассказывают постоянно кажется, что за тобой кто-то наблюдает. Чужой взгляд можно практически ощутить на коже. Еще часто пробирает неестественным холодом.

Часть Вознесенского кладбища была закопана, сверху построили дома и гаражи. И в зданиях, которые буквально стоят на костях, мнительные благовещенцы тоже замечают необычные явления.

- Я работаю на предприятии, которое стоит на территории старого кладбища. Сама я в призраков, конечно, не верю, - поделилась Екатерина, жительница Благовещенска. - Но у нас тут то свет мигает при абсолютно новой проводке, то вода сама по себе начинает течь из крана. Жутковато.

Институт патологии дыхания

Призраков замечали в двухэтажном кирпичном особняке по адресу Калинина, 28. До революции он был мещанской управой, потом - радиологическим отделением института патологии дыхания.

Несколько лет назад прохожие заговорили о том, что в здании стали видеть детей. У мальчика черные глаза, а у девочки на волосах повязан красный бант. Но откуда взяться детям в пустом закрытом здании?

Говорят, призраки пропали после того, как неизвестный вандал разбил одно из окон, влез внутрь особняка и украл старую фотографию. На снимке как раз можно было увидеть мальчика и девочку с красным бантом. Они были детьми одного из работников института, но несколько лет назад трагически погибли при несчастном случае.

Педагогический колледж

Легенду о девочке с баяном знают все студенты Амурского педколледжа. В правом крыле старого здания занимаются ученики музыкального направления. Когда-то среди этих учеников числилась неизвестная девушка, играющая на баяне.

Впереди у нее был важный экзамен. Девушка сильно нервничала, учила песню. Но ничего не удалось - она получила двойку. В отчаянии студентка выбежала из колледжа, дошла до набережной Амура и бросилась в воду. В руках она все еще держала свой баян.

Когда-то блогер и писатель-фантаст Игорь Маранин рассказал об этой легенде на своем YouTube-канале. По его словам, девушке не покорился вальс «Амурские волны». И до сих пор студенты слышат эту мелодию. А прохожие видят утопленницу в окнах колледжа. Только долго наслаждаться игрой нельзя - иначе призрак заберет тебя с собой, на самое дно.

Амурский краеведческий музей

Здание музея, конечно же, не могло не обрасти своими легендами. Некоторые сверхъестественные события здесь случились совсем недавно. В прошлом году камеры видеонаблюдения запечатлели свечение неизвестного происхождения.

Движущиеся объекты появились из ниоткуда в зале, посвященном Великой Отечественной войне. И так же неожиданно исчезли.

- В прошлое дежурство наш вахтер увидел какие-то пузырьки. Они совершали хаотичные движения, а потом исчезли. Мы сразу вспомнили прошлый случай, когда несколько лет назад в зале, посвященном искусству стран Востока, тот же охранник увидел светящийся шар. Все окна были закрыты, жалюзи тоже, - рассказала Марина Юрьевна, сотрудница музея.

Откуда берется любовь к призракам?

Почему людям так нравятся страшные истории? Почему так хочется встретиться с чем-то сверхъестественным? Мы задали эти вопросы специалисту.

- Нет однозначного ответа, что привлекает людей в сверхчувственной реальности. Мы ведь уже привыкли, что реальное - это то, что мы можем услышать, потрогать, увидеть. Но многие невольно задаются вопросом: а есть ли что-то нематериальное в этом мире? Существует ли душа, есть ли жизнь после смерти? - рассказал Максим Чекмарев, психотерапевт. - Эти вопросы волнуют человечество на протяжении всей истории. Дружественный ли этот нематериальный мир, или опасный? По сути, все это есть попытки ответить на глубинные вопросы бытия - даже таким необычным, иррациональным способом.