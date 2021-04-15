Коронавирус в Приамурье, последние новости на 15 апреля 2021: Число смертей от COVID-19 в регионе опять возросло

Число зараженных перескочило порог в 22 тысячи и продолжает расти - пускай и в медленном темпе. Фото: Unsplash

В Амурской области к утру 15 апреля 2021 года коронавирусом заразились 22 107 человек. Большинство из них уже выздоровели – из больниц выписались 21 129 пациентов. Остальные ещё продолжают лечение.

Сейчас статистика по коронавирусу в Приамурье явно идет на спад. Устойчивое снижение выявляемых случаев наблюдается с середины марта, а с начала апреля число регистрируемых заражений не превышается 15-18 в сутки.

Так, 14 апреля в Приамурье подтвердили 15 новых случаев COVID-19. При этом сообщалось, что 26 человек выздоровели, а один – не перенес тяжелой болезни и скончался. Общее число летальных исходов на данный момент достигло 264.

В целом с начала пандемии в Амурской области на ковид обследовали 888 038 жителей, за последние сутки анализ провели 2 163 раза.