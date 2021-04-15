Дело об убийстве краснокнижного тигра в Приамурье направили в суд

Тигра выпустили в Приамурье только в 2019 году. Фото: wikimedia.org

Уголовное дело об убийстве амурского тигра Павлика направили в суд. Обвиняемыми проходят два жителя села Новостепановка Свободненского района – молодые люди 24 и 25 лет.

- Следствием установлено, что 8 сентября 2020 года обвиняемые договорились вместе охотиться на диких животных, в том числе на сибирскую косулю, охота на которую полностью запрещена, - рассказали в пресс-службе прокуратуры по Амурской области. – Во время охоты один из соучастников преступления, освещая местность самодельной фарой, увидел в луче света амурского тигра.

Действуя по договоренности, второй выстрелил из ружья в краснокнижное животное. После этого мужчины вернулись в село. Но тигр был ещё жив, хотя и получил огнестрельное ранение. На следующий день мужчины вернулись к нему:

- Осознавая противоправный характер и общественную опасность своих действий, мужчины, видя, что животное подает признаки жизни, подошли к тигру и один из обвиняемых, действуя по договоренности с другим, выстрелил, тигр погиб, - подытожили в прокуратуре.

В результате государству в лице Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области причинен материальный ущерб на общую сумму более 2,3 млн рублей. Убитым тигром был Павлик, которого выпустили в Архаринском районе в 2019 году.

Учитывая значимость и общественный резонанс, вызванные преступлением, прокуратура области изъяла уголовное дело из органов полиции и передала для расследования в территориальный следственный отдел СУ СК РФ по Амурской области. Теперь Свободненская городская прокуратура направила его для рассмотрения в суд.

СПРАВКА «КП»

Уголовным кодеком РФ за незаконную охоту в отношении зверей, охота на которых полностью запрещена, группой лиц по предварительному сговору предусмотрено до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

За незаконную добычу особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым международными договорами РФ, группой лиц по предварительному сговору законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере до 2 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.