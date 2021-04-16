Коронавирус в Приамурье, последние новости на 16 апреля 2021: На лечении остаются менее тысячи амурчан

Врачи продолжают спасать пациентов с COVID-19. Фото: kult.amurobl.ru

В Амурской области к утру 16 апреля 2021 года выявлено 22 120 случаев заражения коронавирусом. Из них 21 154 пациента уже выздоровели, об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф. Таким образом, на лечении на данный момент находятся 966 жителей Приамурья.

Статистика по выздоровлению уже давно превышает число ежедневно выявляемых случаев COVID-19. К примеру, 15 апреля в Амурской области подтвердили 13 новых фактов заражения, а выписали – 25 пациентов. Среди новых заболевших девять человек ощущают только симптомы ОРВИ, у четырёх – пневмония.

К сожалению, растет и число смертей от новой коронавирусной инфекции. Три дня подряд в регионе регистрируют по одному летальному исходу, и 15 апреля не стало исключением. Всего с начала пандемии от вируса скончались 265 амурчан.