Афиша на выходные: куда сходить в Благовещенске

Краеведческий музей приглашает прогуляться по городу и одновременно пройти сложный квест Фото: Из архива KP.RU

Весна вступает в свои права, а на неделе обещают потепление. Чем еще заняться, как не отправиться на прогулку? К тому же можно совместить приятное с полезным, посетив интересные экскурсии по Благовещенску.

Амурский областной краеведческий музей предлагает несколько экскурсионно-туристических маршрутов «Мой город». Выбирайте любой!

«Маршрутом познавательным…» (6+) - экскурсия с поисковыми и игровыми заданиями проходит в дендрарии на площади Ленина и познакомит вас с представителями растительного мира Амурской области.

«Тайны старого парка...» (6+) - экскурсия-квест по территории Первомайского парка. По карте можно найти места произрастания местной флоры, пройти испытания и отыскать редкие растения Амурской области, отгадать ребусы и загадки.

«Благовещенск православный. Духовное наследие города» (12+) - комплексная экскурсия по храмам Благовещенска.

«Благовещенск - город купеческий» (12+) - комплексная экскурсия - знакомство с бывшими крупнейшими торгово-промышленными, купеческими домами.

«Путешествие по четырём музеям» (12+) - автобусная экскурсия в музеи города: Амурский областной краеведческий музей им Г. С. Новикова-Даурского, музейно-выставочный центр «Дом И. А. Саяпина», музей-мастерская народного художника России А. Е. Тихомирова и музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова».

«Память Славы жива» (12+). Маршрут включает автобусную экскурсию по памятникам боевой славы с посещением артиллерийского полукапонира Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. К. К. Рокоссовского.

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского

пер. Св. Иннокентия, 11, выбрать удобную дату и время можно по телефону 77-53-83

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С юбилеем!

Амурской областной филармонии в этом году стукнуло целых 60 лет! И в честь этого события ее артисты приглашают всех желающих на юбилейный концерт «Траектория». Помимо любимых артистов и лучших номеров вас ждет бесчисленное количество сюрпризов, подарков и поздравлений.

Амурская областная филармония

ул. Пионерская, 1

16 апреля, 18.30

17 и 18 апреля, 18.00

6+

«Сторителинг: искусство писать истории»

Тренинг для тех, кто хочет написать рассказ, свою книгу или интересные посты в социальных сетях.

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского

пер. Св. Иннокентия, 11, тел. 77-34-14, 77-53-83

17 апреля, 14.00

12+

«Прогулки с Леонидом Завальнюком»

Автобусная и пешая экскурсия, посвященная книге «Дневник Родьки - «трудного» человека», события которой происходят в столице Приамурья в 60-е годы прошлого века.

Амурский областной краеведческий музей им. Г. С. Новикова-Даурского

пер. Св. Иннокентия, 11, тел. 77-34-14, 77-53-83

17 апреля, 15.00

12+

СПЕКТАКЛИ НЕДЕЛИ

«Ганди молчал по субботам», современная драма, Амурский театр драмы, 16 апреля, 18.30, 17 апреля, 18.00, 18 апреля, 18.00, 16+

«Воробьишко», спектакль, Амурский театр кукол, 17 и 18 апреля, 11.00, 0+

«Доктор Айболит», спектакль, Амурский театр кукол, 18 апреля, 13.00, 0+