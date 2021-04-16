Рынок в Благовещенске: старый формат или любимое место?

Мнения амурчан разделились Фото: Светлана МУБАРАННИКОВА

После закрытия Центрального рынка в Благовещенске началась новая эпоха. Уличную торговлю хотят оставить в прошлом. Недавно ГСТК продали свою территорию - теперь на улице Чайковского стоит новый красивый торговый центр. Ждет ли остальные точки такая же судьба?

Старый формат

Рынков в Благовещенске осталось немного. ГСТК сдает в аренду несколько торговых зон - микрорынок «Колосок» на Пионерской, 28; торговый центр на Игнатьевском шоссе, 11; рынки на Лазо, 7, Калинина, 127, Ленина, 57 и Ленина, 203. По выходным работает Амурский крестьянский центр на ВДНХ.

Причина постепенного закрытия рынков - в федеральном законодательстве: необходимо до 2024 года ликвидировать муниципальные предприятия. Торговля, например, не связана с вопросами местного значения.

Но даже сейчас торговые зоны мало напоминают классические уличные рынки. Уже редко встретишь простые прилавки, на которые выкладываются овощи, фрукты и прочий товар. Теперь повсюду стоят маленькие крытые киоски - закрывающиеся на замок двери, большие окна. Удобнее торговать в ужасный холод, можно красиво разложить товар. Сплошные плюсы.

Впрочем, такие рынки тоже уходят в прошлое, говорят сами продавцы.

- Года четыре назад много ко мне людей ходило, - вспоминает Анатолий, продавец рыбных продуктов. - Сейчас ситуация сложнее - и коронавирус, и цены растут. Заходят, в основном, бабушки. Остальные предпочитают магазины. Я вообще считаю, что это старый формат, он уже в прошлое уходит. Но что поделать? Будем пока торговать.

Об уменьшении популярности рынков говорит небольшое количество и продавцов, и покупателей. На торговой зоне на улице Пионерской гуляет немного людей - с любопытством заглядывают в киоски с фруктами, чаще всего уходят с пустыми руками. Есть среди покупателей и те, кто радуется закрытию уличных точек торговли.

- Правильно, что убирают! Тут ведь никакого порядка нет. Непонятно, какими руками и кто все эти продукты трогал. И ведь не привлечешь, если что. Сегодня он тут есть, завтра - нет, - возмущается пенсионерка Ирина Павловна. - Чеки не выдают. В магазинах какие-никакие сроки годности, проверки, документы… Бегут за дешевизной, ни о чем не думают.

Дешевая аренда и удобное место

На рынках в Благовещенске можно найти все что угодно. В большинстве своем, конечно, это фрукты и овощи. Еще продают мясо, рыбу, яйца, выпечку. Реже встречается одежда, бытовая химия и хозяйственные товары.

Самый большой наплыв покупателей на рынках - с поздней весны по осень, когда продают свежие сезонные овощи. К продавцам часто ходят за какими-то специфическими товарами. Перед Родительским днем прилавки заполоняют искусственные цветы, перед Новым годом - елочные игрушки и мишура.

Круглый год принимают верных покупателей те, чьи товары не найти в магазинах, - например, определенные производители мяса.

- Люди знают, что у нас можно найти хорошую и недорогую колбасу. Магазинная - совершенно не такая. Приходят, часто приходят. И бабушки, и молодые люди, - отмечает Оксана, владеющая собственным киоском.

Большинство продавцов на рынках не хотят менять свой «устаревший формат» на что-то другое. Такие торговые точки для них - самый выгодный и оптимальный вариант.

- Покупателей достаточно, хватает. Ходят, потому что им нравится, - рассказывает Татьяна. - Единственное, чего боимся - начались разговоры, что наш рынок хотят продать. Это очень плохо для нас закончится. Куда нам отсюда уйти? У меня здесь аренда за помещение около десяти тысяч. Плюс электроэнергия. А в торговом центре, говорят, все сорок. Значительная разница, правда?

Высокая аренда в торговых центрах и на современных фермерских рынках - это главная причина волнения продавцов. Некоторые соглашаются даже терпеть зимнюю стужу, лишь бы не уходить с привычного места.

- Здесь уже привычно работать, как нам удобно. То, что рынки убирают - неправильно, забирают у простых людей выбор. И платить же заставят гораздо больше, чем мы тут отдаем. Конечно, зимой стоять холодно, но лучше так, чем без средств остаться. Крытые территории не все потянут, а нам тоже надо детей кормить, - поделилась одна из продавцов, Марина.

«Можно и попробовать, и поболтать»

Когда поднялся вопрос закрытия рынков, многие горожане выступили в их поддержку.

- Продуктам на рынке я больше доверяю. В магазинах все запакуют, непонятно, что внутри. Тот же лук - в пакете на пять луковиц две гнилые, и не вытащишь же их. А тут каждый овощ выбрать можно, и взвесят при тебе. Да и с продавцами разговоришься, они тебе честнее ответят, откуда их продукты, что не брать сегодня. Перетащат их на крытые территории, заставят же платить больше, а деньги у них откуда? Честных людей, которые не обманывают, такими арендами задавят совсем, - говорит благовещенка Галина Яковлевна.

Другие посетители отмечают разнообразие товаров на рынках: «Порой тут можно найти то, что в магазинах не купишь». К тому же добраться до них проще, чем до многих торговых центров - никаких заставленных парковок и бесконечных очередей.

- Обожаю микрорынки! Это и душевная теплота продавцов, и опыт общения, и возможность самому выбрать, оценить качество товара, завесить нужное количество. И неважно, свое продают или перекупают, тут именно продавец играет важную роль. На закрывшемся на Ленина ГСТК замечательная продавщица конфет была: с ней конфетки выберем, даст попробовать, все новинки расскажет-покажет, о жизни поболтаем. Пойду на днях проверять, переехала ли она, - вспоминает благовещенка Наталья Бирюлькина.

Уходим с улиц

Между тем в администрации города видят один путь развития для рынков.

- Мы в принципе стараемся уйти от формата уличной торговли. Поэтому сейчас вместо хозяйственных рынков у нас открываются торговые центры, - рассказали в пресс-службе благовещенской мэрии.

Исключение не будут делать ни для старых добрых продуктовых киосков, ни для оригинальных проектов. Например, предложения коллекционеров и краеведов о создании блошиного рынка жестко отклонили.

- На территории города Благовещенска осуществляют деятельность три антикварных магазина. Жители и гости города могут сдать и приобрести антикварную продукцию на любой вкус, - предложила Ольга Здункевич, начальник управления по развитию потребительного рынка Благовещенска. -Существующие объекты полностью удовлетворяют потребности жителей города.

Об отсутствии блошиного рынка в Благовещенске сожалеют многие. Коллекционеры и любители старины вспоминают: практически в каждом городе в той или иной форме существует место, где можно встретиться, найти специфический товар для твоего хобби. К тому же такие рынки становятся не только местом торговли - они привлекают туристов, становятся новой точкой культурной жизни.

Но позиция администрации Благовещенска не меняется. Все рынки должны эволюционировать в новый формат - красивые и аккуратные торговые центры.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Без внешнего вмешательства уличные рынки продолжат существовать до тех пор, пока в них будет потребность. Так считает Борис Белобородов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Амурской области.

- С точки зрения экономики города рынки нельзя назвать выгодными предприятиями. Но задача администрации города не зарабатывать деньги, а сделать жизнь жителей комфортной. Открытые рынки продолжают существовать в большинстве городов мира, потому что это удобно для покупателей, - рассказал Борис Леонидович. - Для предпринимателя же главное - сбыт товара. Если аренда небольшая, а проходимость покупателей хорошая - он будет торговать. На мой взгляд, пока есть те, кто приобретают товар, и те, кто его продают, рынки имеют право на существование.