Флагман «Доброфлота» «Всеволод Сибирцев» - рекордсмен рыбной отрасли страны

Лишь немногим флагман «Доброфлота» уступает размерами знаменитому «Титанику». Фото: Дмитрий Ефремов

64,6 тысячи тонн сырца или 54,8 млн банок консервов, 2 млн банок пресервов из свежей рыбы, 4,7 тысячи тонн рыбной муки и 110 тонн рыбного жира – с такими показателями вернулось судно в порт Находка из 10-месячного рейса.

17 апреля «Всеволод Сибирцев» пришвартовался к причалу «Приморского судоремонтного завода». Впечатляющее зрелище — ведь это судно настоящий гигант. Крупнейшая плавбаза в мире, 180 метров в длину и 45 метров в ширину, лишь немногим флагман «Доброфлота» уступает размерами знаменитому «Титанику». И нисколько — по своей значимости. Рекорд последнего рейса «Всеволод Сибирцев» — это новая веха в истории нашей рыбной отрасли.

Возвращение к родным берегам с рекордным уловом. Фото: Ксения Василькова

С июня 2020 года по ноябрь включительно «ВС» работал в Тихом океане на промысле сайры, иваси и скумбрии. В декабре перешли в Охотское море. За рейс судно прошло более 18 тысяч морских миль. И вот 17 апреля – долгожданное возвращение домой. Духовой оркестр, цветы и подарки для передовиков производства — так встречают плавбазу-гиганта «Всеволод Сибирцев», вернувшуюся из длительного рейса.

Обращение к команде плавбазы управляющего ГК Доброфлот Александра Ефремова. Фото: Ксения Василькова

«Для «Доброфлота», в целом, и для плавбазы этот рекордный рейс стал знаковым. Он отметится беспрецедентным объемом переработки за один промысловый рейс и за один календарный год. Это уникальная история. Особенно примечательна она в том контексте, что за последние 17 лет рыбопромысловые суда и компании ограничены квотами на вылов. Таких объёмов, которого достигла плавбаза в этот раз, не было ни в советское время, ни в российское, даже тогда, когда для предприятий и судов не существовало ограничений. Когда работала так называемая Олимпийская система — кто больше выловит, тот больше и переработает. Это достижение демонстрирует не только то, что мы сохранили преемственность советской рыбной промышленности, но и приумножили ее», — прокомментировал установленный рекорд управляющий Группы компаний «Доброфлот» Александр Ефремов.

Среди причин он отметил накопленный опыт, традиции, создание костяка экипажа и подход большого объема иваси.

Капитан-директор плавбазы Юрий Бершак. Фото: Ксения Василькова

«Огромную роль в рыбалке играет удача рыбаков, в этот раз с ней повезло», — добавил капитан-директор плавбазы Юрий Бершак.

Конечно, для установления рекорда по переработке мало удачи рыбаков, огромную роль играет мастерство обработчиков «Всеволода Сибирцева». Точнее, обработчиц, ведь женщин на производстве — подавляющее большинство. Топ-3 самых результативных работника рейса выглядит так: Евгения Титова, Вера Гордейчик, Кристина Жукова.

На счету Евгении Титовой - более 650 тонн переработанной рыбы. Фото: Ксения Василькова

Для Евгении Титовой этот рейс стал пятым, и в трёх из них она — лидер. В этот раз на ее счету более 650 тонн (!) переработанной рыбы.

«Важную роль играет трудолюбие. Плюс надо быть подготовленным морально к таким затяжным рейсам — очень сложно, выдерживает не каждый, но если есть конкретная цель, то к ней проще идти», — рассказывает Евгения.

Девушка делится лайфхаком — музыку на рабочем месте слышать запрещено по технике безопасности, но напевать себе под нос можно. Так 12-часов смена пролетает быстрее.

Рекордсменки по рыбообработке. Фото: Ксения Василькова

Если Евгения Титова и Кристина Жукова — уроженки Приморья, то «порт приписки» Веры Гордейчик — Омск. Среди членов экипажа есть представители практически всех регионов России и многие из них добиваются выдающихся успехов.

«Я уже дважды была в море на «Всеволоде Сибирцеве», и очень довольна. Отдохну и планирую вернуться на плавбазу в следующий рейс», — делится Вера, показавшая второй результат.

Награждение передовиков производства. Фото: Ксения Василькова

Интересно, что наряду с передовиками производства руководство «Доброфлота» наградило и тех, без кого рейс был бы невозможен — мотористы, механики, судовой врач и даже официанты столовой. В списке награждаемых более 70 человек, практически каждый шестой член экипажа «Всеволода Сибирцева». За свой ударный труд рыбаки получили благодарности от руководства ГК, денежные премию и сертификаты на покупку бытовой техники.

Каждый шестой член экипажа получил награду. Фото: Ксения Василькова

В торжественной обстановке вручили награду и главному механику плавбазы Андрею Сидорову от имени Министерства транспорта Российской Федерации — «За безаварийную работу на морском транспорте» II степени.

Вручение знака отличия За безаварийную работу на морском транспорте 2 степени. Фото: Ксения Василькова

Символично, что возвращение флагмана «Доброфлота» из промысловой экспедиции совпало с другой знаменательной датой — с Днём рождения руководителя направления промвооружения и такелажа ГК «Доброфлот» Сергея Ивановича Антонова, фактически благодаря которому сейчас на российских прилавках есть продукция из сардины-иваси.

Символично, что возвращение флагмана «Доброфлота» из промысловой экспедиции совпало с другой знаменательной датой — с Днём рождения руководителя направления промвооружения и такелажа ГК «Доброфлот» Сергея Ивановича Антонова. Фото: Ксения Василькова

В 2016-м косяки иваси после 25-летнего перерыва вернулись из вод Мирового океана к российским берегам, но за это время специализированные неводы исчезли, а промысловое мастерство было практически забыто. «Практически» — потому что Сергей Иванович стал одним из немногих людей-носителей знаний, как создать и использования кошельковый невод для добычи иваси. С нуля рассчитал параметры и требования к современным материалам, своими собственными руками связал первые полотна, жгуты, поводки и канаты в сложные системы кошельковых неводов. На протяжении трех лет Сергей Антонов выходил в море и обучал рыбаков навыкам ловли иваси кошельковым неводом.

За заслуги по возрождению российского промысла иваси президент Российской Федерации Владимир Путин в 2019 году наградил Сергея Антонова высшим знаком отличия – орденом Герой труда России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Испытано на себе: как я в море ушла, похудела и миллион «нашла»

Рабочий «круиз» на плавбазе «Всеволод Сибирцев» длиною в 10 месяцев разделил жизнь журналиста на «до» и «после»

ЧАСТЬ 1, ЧАСТЬ 2, ЧАСТЬ 3, ЧАСТЬ 4, ЧАСТЬ 5