Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 апреля 2021: Прививку от ковида начали делать в торговых центрах Благовещенска

Перед прививкой в любом случае нужно проконсультироваться с лечащим врачом. Фото: Unsplash

К утру понедельника, 19 апреля, ситуация с коронавирусом в Приамурье остается стабильной. За прошлые сутки в регионе выявили 11 новых случаев заболевания, выздоровел 31 человек. Беспокойство может вызвать только статистика смертности: накануне от ковида скончались два амурчанина.

Чтобы уберечь себя от новой коронавирусной инфекции, врачи рекомендуют обратиться к вакцинации. Тем более, что сделать прививку от коронавируса в Амурской области становится проще. С 17 апреля пункты вакцинации заработали в торгово-развлекательных центрах.

С 17 по 22 апреля пункт вакцинации работает в ТРЦ «Острова», желающих привиться ждут с 12.00 до 16.00.

С 23 по 25 апреля прививочный пункт разместится в гипермаркете «Флагман», время работы то же – с 12.00 до 16.00.

Ожидается, что в ближайшее время аналогичные точки появятся в торговом центре «Мега» и ТРЦ «Перекрёсток». Кроме того, одна из бригад собирается работать в здании Пенсионного фонда на Василенко, 20. Время работы этих трех пунктов уточнят позднее в министерстве здравоохранения Амурской области.

- Очень удобно, но не забудьте все же перед вакцинацией проконсультироваться со своим лечащим врачом, - прокомментировал инициативу губернатор Приамурья Василий Орлов.