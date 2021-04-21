Коронавирус в Приамурье, последние новости на 21 апреля: В Амурской области снова упала заболеваемость COVID-19

Две трети граждан имеют легкую форму с признаками ОРВИ. Фото: минздрав Амурской области

На этой неделе в Амурской области было выявлено 98 случаев заражения коронавирусом, а показатель заболеваемости упал на 15,5%. Больше половины заболевших обнаружено в Благовещенске и Свободном.

Две трети граждан имеют легкую форму с признаками ОРВИ, а у оставшихся 28% наблюдается пневмония. Бессимптомных больных на этой неделе не выявлено. Около половины от общего числа заболевших – это люди старше 65 лет. Лишь 5% подтвержденных случаев были обнаружены у детей.

Всего в области проведено более 967 тысяч исследований на COVID-19. Показатель тестирования за последнюю неделю составил 274,1 на 100 тысяч населения. Напоминаем, что в Приамурье продолжается вакцинация от короновируса, прививки на текущий момент получило уже порядка 70 тысяч человек.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сезонная заболеваемость ОРВИ в области растет

Большинство случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией в области приходится на детское население. Сейчас этот показатель находится на уровне 73,5%. Эпидемический порог во всех возрастных группах не превышен.

Во избежание случаев массового заражения инфекционными заболеваниями Роспотребнадзор советует не отпускать детей с симптомами ОРВИ в школы и детские сады, а также своевременно обращаться к врачу.