Почему горит Приамурье

В 2021 году пожары охватили Архаринский район. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Приамурье каждый год страдает от природных пожаров. В 2019 году в пожароопасный период зафиксировали 293 возгорания, в 2020-м - 458. Но почему это происходит?

Природные условия

В этом году пожароопасный период открывали постепенно. С 23 марта - в южных и центральных районах. Потом в Мазановском, Свободненском и других. Ориентируется региональный штаб по ситуации - смотрит, где замечены термоточки, сколько их, есть ли непотушенные палы. Следом за пожароопасным периодом был введен особый противопожарный режим: запрет на посещение лесов, использование мангалов, разведение костров.

В 2021 году только с начала пожароопасного периода в области зафиксировано уже 48 пожаров. К счастью, почти все потушили в течение суток. И хотя число пожаров намного меньше, чем в прошлом году, огонь охватывает большие территории - от него пострадало уже больше 38 тысяч гектаров.

Невольно встает вопрос: почему мы горим? Отчасти виноват климат, отвечают в министерстве лесного хозяйства. Зимы на юге - малоснежные, весны - сухие. А вот ветер, наоборот, сильный.

И пусть на прошлой неделе снег помог немного стабилизировать ситуацию, но многие районы остались без осадков. К тому же в ближайшие пару дней все растает, земля и трава просохнут. Опасность не уйдет.

Причиной большинства возгораний становятся сами люди. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Вина человеческая

Но дело не только в погодных условиях. По среднестатистическим данным, 92,7% природных пожаров происходит по вине человека.

- Например, фермеры отжигают свои угодья, покосы, выпасы, - рассказал Алексей Севостьянов, министр лесного хозяйства Приамурья. - Или амурчане неосторожно обращаются с огнем: кидают непотушенные спички, окурки из окон машин прямо на дорогу. А оттуда огонь распространяется на поля - эту ситуацию постоянно наблюдаем.

После каждого случая сотрудники МЧС или полиции ищут виновника. Осматривают место происшествия, говорят с местными жителями. Уже смогли найти и привлечь к ответственности 73 виновника возгораний, среди которых есть один несовершеннолетний. Всем грозят штрафы, а данные о подростке передали в подразделение полиции по делам несовершеннолетних.

- В основном мы работаем с населением. Понятно, что не из Благовещенска люди приехали в Архаринский район для поджога. Как-то раз был случай - выехала группа на горение, - вспомнил заместитель начальника МЧС в Приамурье Сергей Чебыкин. - После ликвидации начали осматривать участок, определять очаг. И увидели собаку. Ну, она нас и привела к своему хозяину, виновнику. Человек во всем сознался.

При этом профилактические отжиги в министерстве считают хорошим способом очистки от сухой травы и хвороста. Но проводить их нужно при соблюдении всех правил и требований безопасности - осенью, после окончания пожароопасного сезона, на плановой основе. Или ради борьбы с природными пожарами, когда встречный отжиг помогает контролировать распространение огня и тушить его.

«Лишиться всего из-за окурка»

Пока что все виновники пожаров - просто неосторожные люди, небрежно обращавшиеся с огнем. Фактов умышленного поджога в этом году еще не выявлено. Но пожароопасный период только начался.

Между тем наказание за нарушение противопожарного режима серьезное - от 4 до 400 тысяч рублей. А если в огне будет уничтожено чужое имущество или лес, дело может дойти до уголовного обвинения.

- Также стоит напомнить, что на виновника пожара могут в суде возложить стоимость тушения и ущерб. То есть оценят то, что сгорело, работы по тушению, работу авиации, даже повреждение техники во время пожара. Человек может лишиться всего из-за брошенного окурка, - отметил Алексей Александрович.

Но дело не только в тех, кто по неосторожности начинает пожары. Другой важный аспект - быстрая реакция и оперативное тушение.

Больше половины горящих территорий приходится на охраняемую территорию - Хинганский заповедник. На недавнем прямом эфире губернатор Приамурья Василий Орлов высказался весьма жестко - руководство заповедника несвоевременно реагирует на возгорания и не привлекает на тушение пожаров имеющиеся силы. Во время последнего пожара, который начался 23 марта, директору заповедника рекомендовали запросить дополнительные средства для борьбы с огнем. Но сделал он это только на третий день - тогда пожар был локализован и ликвидирован.

- Перед началом пожароопасного сезона 2021 года министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области и руководство особо охраняемых природных территорий заключают соглашение о взаимодействии. Амурская авиабаза, лесхозы, Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности при возникновении возгорания в любое время суток помогут в тушении пожаров. Сейчас к тушению готовы 950 человек и 445 единиц техники, - рассказали в министерстве.

К тушению пожаров готовятся всерьёз. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Будем и дальше гореть?

Загадывать и прогнозировать лесные пожары - это очень неблагодарное дело. Нельзя предсказать действия людей, нельзя предсказать погоду. Бушующий в апреле сильный ветер помогает разносить пламя по сухостою, которого много в болотистых местностях и на полях. Когда ситуация изменится - неизвестно. Поэтому специалисты не могут сказать, будет ли Приамурье гореть, как в прошлом году.

Сейчас упор по борьбе с пожарами делается на профилактику и быстрое реагирование. Поэтому в области улучшают систему мониторинга.

Каждый день 444 патрульные группы ездят по заранее определенным маршрутам - территориям, где есть опасность возникновения пожара. Так проходит наземный мониторинг.

Другой вариант - наблюдение с воздуха. Пять самолетов и два вертолета периодически облетают собственные зоны патрулирования. Если обнаружен пожар, группа парашютистов сразу забрасывается и приступает к тушению.

За пожарами следят даже из космоса. В Приамурье пользуются системами «Каскад» и «ИСДМ-Рослесхоз». Данные о термоточках получают четыре раза в день - по количеству пролетов спутника. С орбиты можно определить и площадь пожара, и объем горения.

С недавнего времени возгорание фиксируют и видеокамеры. С их помощью пожарные видят почти всю территорию Благовещенского района и часть Свободненского. Установку системы видеофиксации завершили в Архаринском, Бурейском, Завитинском районах.

- Квадрокоптеры используем, в основном, для патрулирования, так как есть ограничения по дальности. Максимум беспилотник может отлететь на 8-9 км, продержаться в воздухе 30-40 минут. Но он у нас есть, уже порядка пяти пожаров с его помощью выявили. А где он сейчас находится - не скажу, - с улыбкой отметил Алексей Севостьянов.

Помочь в борьбе с огнем

В борьбе с пожарами необходима любая помощь. Поэтому в области существует добровольная пожарная охрана. Ее члены участвуют в профилактических патрулях, помогают людям и даже выезжают на точки возгораний.

- Добровольным пожарным может стать любой человек, достигший возраста 18 лет, способный по состоянию здоровья исполнить свои обязанности. Отбор проводится в органах местного самоуправления, - рассказали нам в министерстве лесного хозяйства.

Добровольцы проходят подготовку абсолютно бесплатно, на станциях противопожарной службы. Потом они могут продолжить обучение на ежегодных сборах. В итоге они получают достаточную квалификацию: могут и первую помощь оказывать, и в спасательных работах участвовать.

Но нужно не только вовремя заниматься тушением. Восстановить поврежденные огнем земли - это тоже важная часть борьбы с лесными пожарами. В 2021 году планируют восстановить более 30 тысяч гектаров леса. Достаточно ли таких мер? Трудно сказать. Ведь в это число входит не только высадка на сгоревших территориях, но и компенсация от лесодобытчиков и арендаторов. А пожары, напомним, уже прошли по 38 тысячам гектаров земли…