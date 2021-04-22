Коллекции на любой вкус: где поглазеть на черепа животных и экзотических бабочек?

В ДальГАУ один из самых примечательных экспонатов - это череп мамонта Фото: Татьяна РЯБОВА

Когда речь заходит о музеях Благовещенска, все вспоминают краеведческий. Но что делать тем, кто уже исходил его залы вдоль и поперек? Обратить внимание на университеты города! «Комсомолка» узнала, в каком из них можно найти мумии животных, бивни мамонта и череп амурского тигра.

Для студентов и не только

В начале года, 26 января, после ремонта и реконструкции, в Дальневосточном аграрном государственном университете открылся анатомический музей факультета ветеринарной медицины и зоотехнии. Коллекция музея начала формироваться с 1963 года, когда в стенах университета стали готовить ветеринарных врачей. За это время на полках появились уникальные экспонаты, и количество их растет с каждым годом.

Большая часть коллекции собрана студентами и преподавателями. Стенды на стенах тоже сделаны вручную сотрудниками и их учениками, если присмотреться, можно увидеть, что рисунки выполнены на ткани или стекле. Менять на современные баннеры их не стали, только обновили и защитили от пыли и влаги. Каждое поколение вносило свой вклад, и его необходимо сохранить, уверена руководитель анатомического музея Анастасия Федорова.

Все экспонаты используются для обучения студентов, а инициативная группа ребят с удовольствием помогает обустраивать и поддерживать в порядке аудиторию музея.

От кролика до мамонта

Неподготовленный человек едва ли без подписи различит скелеты кролика и кошки. Но на полках музея можно наглядно увидеть разницу в строении диких и домашних животных, а также сельскохозяйственных птиц.

Особое место занимает ценный исторический экспонат - череп мамонта. Его нашли в Якутии и передали в дар музею. Но научную ценность несут не только древние кости.

- Когда японцы узнали, что у нас есть японский олень, а точнее, распил его черепа, это вызвало большой ажиотаж, - поведала Анастасия Федорова. - На вопрос «Почему?» они ответили, что в Японии этот олень считается вымершим уже больше 60 лет. Конечно, какие-то олени у них живут, но именно японского нет. По словам гостей, это уникальный экспонат.

В процессе экскурсии любопытным благовещенцам расскажут не только про особенности костей, но и интересные факты. Например, ответят, почему свирепых диких кабанов называют «секачами» и почему киты задыхаются на мелководье, а еще поведают истории животных, которые стали экспонатами музея.

Есть и простые схемы, сделанные студентами и преподавателями Фото: Татьяна РЯБОВА

Ветеринария изнутри

Изюминка музея - мумии животных. Они же являются бесценным научным пособием. Мумифицированная лошадь, например, позволяет рассмотреть расположение мышечных тканей, органов и сосудов.

- Техника изготовления мумификатов сложная. Лошадь - крупное животное, сложно представить, сколько на нее потрачено сил, времени и реактивов, - отмечает Анастасия Федорова. - Насколько я знаю, на Дальнем Востоке только у нас есть такие экспонаты. Здесь видно ротовую полость, череп, сосуды, пищевод, трахею, легкие, сердце, мышечную систему. Всему присвоен свой номер, каждый номер подписан. Это позволяет совмещать теорию и практику. Ребята прошли новую тему, поднялись в музей и увидели, где какая мышца, где и как расположены органы.

Кроме лошади есть мумия теленка в разрезе. Она позволяет рассмотреть пищеварительную систему крупного рогатого скота. В зале музея имеются и другие предметы с элементами мумификации.

Помогают в изучении анатомии и влажные экспонаты, в народе - «заспиртованные». На полках удобно расположились головной и спинной мозг, глаза, языки, почки и другие внутренние органы. Есть также небольшая коллекция детенышей разных видов животных, некоторые из них имеют врожденные мутации.

Не для впечатлительных

От одного описания внутренних органов некоторым людям становится не по себе, но будущие ветеринары реагируют на это спокойно. Как объяснила Анастасия Олеговна, студенты не станут высококлассными специалистами, если будут бояться внутренностей.

- Впечатлительных студентов на моей памяти не было. Случалось, что приходили неподготовленные гости, которым неприятно на это смотреть, - вспоминает руководитель музея. - К тому же у нас есть ограничения. До 12 лет мы не рекомендуем посещать наш музей, это не совсем корректно для детской психики. А детям постарше обычно интересно. Бывает, экскурсии расписаны на несколько недель вперед. Кто-то из ребят даже хочет к нам поступать после экскурсии.

Попасть на экскурсию может любой желающий. Нужно позвонить на номер деканата и договориться о дате и времени. Приемный день - вторник, экскурсии начинаются с 14:00.

Студенты на наглядных пособиях изучают анатомию животных Фото: Татьяна РЯБОВА

КСТАТИ

Благовещенцы могут сами поучаствовать в создании коллекции анатомического музея ДальГАУ. Например, отдать умершее домашнее животное для дальнейших научных исследований.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Музей факультета ветеринарной медицины и зоотехнии не единственное, что можно посмотреть в Благовещенске. В учебных заведениях города найдется пространство на любой вкус.

Сердце ДВОКУ

Музей воинской славы Дальневосточного высшего общевойскового командного училища понравится любителям истории. Здесь можно взять в руки настоящее историческое оружие, узнать о выпускниках-героях времен Великой Отечественной войны и увидеть их личные вещи.

Кроме музея воинской славы можно посетить военно-исторический комплекс «Партизанская деревня». На территории имеется десять объектов: полевая кухня, штабной блиндаж, ленинская комната, коновязь, баня, КПП, открытая площадка для общего сбора, смотровые вышки, а также стенд с картой Советского Союза и схемами военных операций Великой Отечественной войны.

Чтобы увидеть все перечисленное, необходимо подать предварительную заявку в училище и согласовать время посещения.

От бабочек до редких книг

Целых четыре тематические площадки можно посетить в Благовещенском государственном педагогическом университете. В состав музейного пространства входит археологический музей, где можно посмотреть на археологические артефакты, зоологический музей, известный коллекцией как тропических жуков, бабочек и стрекоз, так и насекомых российской фауны.

Также в БГПУ можно посетить кабинет-музей геологии, где представлено около трех тысяч минералов и горных пород. А любителям книг понравится литературно-краеведческий музей, где можно проследить историко-литературный процесс Приамурья: в фонде имеются книги, периодические издания, рукописи, документы, письма и фотографии.

Договориться об экскурсии можно, связавшись с факультетами, которые заведуют тем или иным музейным фондом.

Узнать больше о музейном пространстве Благовещенска, а также посмотреть, где еще есть интересные музеи, можно на сайте biblioblag.ru в разделе «Краеведение».