Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 апреля: Пункт вакцинации открылся в Пенсионном фонде Благовещенска

Фото: минздрав Амурской области

В Амурской области на утро 22 апреля 2021 года зарегистрировано 22 193 факта заражения коронавирусом. Большинство из этих пациентов уже выросли, однако новые случаи в регионе по-прежнему регистрируются каждый день. Так, 21 апреля в регионе выявили 11 заражённых.

Для снижения заболеваемости в Приамурье организуют новые и новые пункты вакцинации от COVID-19. На прошедших выходных такой пункт открылся в одном из торговых центров Благовещенска. Сейчас прививку можно сделать уже в четырёх центрах, а с 22 апреля – ещё и в отделении Пенсионного фонда РФ в микрорайоне областной столицы.

Новый прививочный пункт будет работать в управлении ПФР на улице Василенко, 20, три раза в неделю: по понедельникам, вторникам и четвергам. Прививки будут ставить специалисты Городской поликлиники №4 с 09.00 до 13.00. Обратиться может любой желающий старше 18 лет, при себе нужно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

Перед вакцинацией, как полагается, проведут медицинский осмотр. Он включает в себя термометрию, обязательное анкетирование с указанием хронических заболеваний, информации об аллергиях. Если врач не выявит противопоказаний, медсестра сделает инъекцию первым компонентом вакцины. После этого полчаса пациент будет на 30 минут останется под наблюдением медиков.

Повторно привиться можно будет также в отделении ПФР.

КОНКРЕТНО

Графики работы прививочных пунктов:

♦ «Острова»: 16-22 апреля (12.00-16.00)

♦ «Флагман»: 23-25 апреля (12.00-16.00)

♦ «Перекрёсток»: 20.04, 22.04, 27.04, 29.04 (12.00-15.00), 24.04 (11.00-16.00)

♦ «Мега»: 20-23 апреля (13.00-18.00), 24.04 (10.00-15:00)

♦ Отделение ПФР РФ: понедельник, вторник, четверг (09.00-13.00)

Также прививку можно сделать в поликлиниках Благовещенска.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19,4% амурчан привились от COVID-19. Первый компонент вакцины получили 70 400 человек, второй компонент – 45 977.