Коронавирус в Приамурье, последние новости на 23 апреля: Сделать прививку от ковида амурчане смогут на площади ОКЦ

Принимать пациентов будут в таких пунктах. Фото: минздрав Амурской области

В Благовещенске продолжают открывать новые прививочные пункты – с 26 апреля пройти вакцинацию против ковида можно будет на площади Общественно-культурного центра. В рамках акции «Путь к здоровью» там будут работать три передвижных комплекса.

Сделать прививку благовещенцы старше 18 лет смогут без предварительной записи. Помимо этого, можно будет пройти диагностику на предмет обнаружения новообразований видимых локализаций и других заболеваний. Для этого необходимо будет лишь предъявить действующий полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

- Начиная с 26 апреля и по 1 мая включительно амурчане, вне зависимости от места жительства, смогут пройти обследование с целью выявления онкологических и фоновых патологий, а также поставить прививку от COVID-19, - рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

В мобильном стоматологическом кабинете врач-стоматолог будет проводить профосмотр ротовой полости. В мобильном диагностическом кабинете будет вести прием врач-акушер-гинеколог, там же можно сделать УЗИ и ЭКГ, а прививочная бригада будет вакцинировать от коронавируса. И наконец, в передвижном комплексе с флюорографом и маммографом на борту специалисты проведут рентгенологические исследования, а врач клинической лаборатории и лаборант у всех обратившихся возьмут кровь на анализы.

График работы передвижных медицинских комплексов: 26-30 апреля с 10.00 до 18.00, 1 мая с 10.00 до 14.00.

Напомним, к утру 23 апреля 2021 года в Амурской области подтверждено 22 204 случая новой коронавирусной инфекции. Известно, что 21 328 пациентов выздоровели, 274 – скончались. За прошлые сутки было выявлено 11 фактов заражения, выздоровели 20 человек.