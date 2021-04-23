Маршруты автобусов в Благовещенске изменятся из-за ремонта кольцевой развязки

Рассказываем полное расписание автобусов на 24 и 25 апреля Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

В субботу, 24 апреля, с 08.00 до 22.00 изменятся маршруты нескольких автобусов. Причиной станет ремонт асфальта на кольцевой развязке между улицей Магистральной и Новотроицким шоссе.

Также маршруты автобусов будут меняться 25 апреля с 08.00 до 22.00. Причиной станет ремонт дороги между Новотроицким и Игнатьевским шоссе.

«Комсомольская правда – Благовещенск» публикует новую схему движения.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 24 АПРЕЛЯ:

Маршрут №1: Магистральная – ул. 50 лет Октября – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршруты №№ 2 К, 30: ул. Тенистая – ул. Калинина – ул. Заводская – ул. Мухина – Игатьевское шоссе и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты №№ 4, 12, 25: ул. Калинина – ул. Заводская – ул. Мухина – Игатьевское шоссе и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршрут №8: ул. Калинина – ул. Пролетарская – ул. Мухина – Игатьевское шоссе и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршруты №№ 13, 26: ул. Калинина – ул. Магистральная – ул. 50 лет Октября – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты №№ 22, 23, 31: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе – ул. Калинина и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты № 24: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе – Игатьевское шоссе – ул. Кантемирова – и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршрут № 39: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – Новотроицкое шоссе – ул. Калинина – ул. Тенистая и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

КАК БУДУТ ХОДИТЬ АВТОБУСЫ В БЛАГОВЕЩЕНСКЕ 25 АПРЕЛЯ:

Маршрут № 1: Новотроицкое шоссе – ул. Институтская – ул. Дьяченко – Игнатьевское шоссе – ул. Калинина – ул. Тенистая и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршрут № 2 К (2Кт): ул. Тенистая (2К) – ул. Калинина – ул. Заводская – ул. Мухина – Игатьевское шоссе и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршрут № 30: ул. Институтская – ул. Дьяченко – Игнатьевское шоссе – ул. Калинина – ул. Тенистая и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты №№ 4, 12, 25: ул. Калинина – ул. Заводская – ул. Мухина – Игатьевское шоссе и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршрут № 8: ул. Калинина – ул. Пролетарская – ул. Мухина – Игатьевское шоссе и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршруты №№ 13, 26: Новотроицкое шоссе – ул. Институтская – ул. Дьяченко – Игнатьевское шоссе – ул. Калинина и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты №№ 22, 23, 31: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – ул. Институтская – ул. Дьяченко – Игнатьевское шоссе – ул. Калинина и далее по утвержденным маршрутам. В обратном направлении движение автобусов без изменения схем движения.

Маршруты № 24: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – ул. Институтская – ул. Дьяченко – Игнатьевское шоссе – ул. Кантемирова и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.

Маршрут № 39: ул. 50 лет Октября (КПП) – ул. Текстильная – ул. Институтская – ул. Дьяченко – Игнатьевское шоссе – ул. Калинина – ул. Тенистая и далее по утвержденному маршруту. В обратном направлении движение автобусов без изменения схемы движения.