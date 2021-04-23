На город опускается «Библионочь», или Афиша на выходные в Благовещенске

Мастер-классы - неотъемлемая часть «Библионочи». Фото: молодежная библиотека им. А. П. Чехова
Амурская областная научная библиотека приглашает на «Библионочь-2021» (12+), которая состоится 24 апреля. Акция проводится ежегодно, однако в прошлый раз пандемия заставила организовать ее в дистанционном формате. Теперь же всех желающих ждут в стенах библиотеки.
Темой акции станет «Книга - путь к звездам!». Оно и понятно - в этом году отмечается 60-летие со дня первого полета человека в космос. Именно этому событию и в целом космосу прямо или косвенно будут посвящены все мероприятия «Библионочи-2021»
- Участников «Библионочи» ждет насыщенная программа: мастер-классы, выставки, викторины, экскурсия, фотозона, блиц-конкурс, музыка на виниле и еще много всего интересного, - перечисляют в Амурской областной научной библиотеке.
В частности, гости акции смогут:
• проверить свои знания в викторинах «Знаний лишних не бывает», «Научно выражаясь…», «Калейдоскоп открытий», «Мир науки», «Анатомия книги»;
• поучаствовать в увлекательных опытах и экспериментах «Простая наука», «Слайм», «Лава лампа», «Подводная лодка из яйца», «Не замочив рук», «Необычные цветы», «Сильная бумага», «Извержение вулкана»;
• посмотреть видеоролики «Изобретения XXI века», «Русские лауреаты Нобелевской премии в области науки»;
• совершить виртуальную экскурсию по изобретениям XV - XX веков «Наука на пороге столетий»;
• познакомиться с фотовыставкой «Детский технопарк «Кванториум-28», направление «Космоквантум»;
• почитать книги с книжно-иллюстративных выставок «Место действия - космос», «В безбрежном времени Вселенной», «Они знают все», «Рукописная книга»;
• принять участие в экскурсии по историко-краеведческой коллекции «Амурское казачество: вчера и сегодня» и в мастер-классе по владению холодным оружием;
• сфотографироваться в фотозоне с элементами казачьей одежды и посмотреть выставку детского рисунка «Костюм казака и казачки»;
• поучаствовать в розыгрыше счастливого читательского билета, победители которого получат памятные подарки.
И это только часть запланированной и очень насыщенной программы!
А для тех, кто не сможет поприсутствовать на «Библионочи-2021» лично, часть мероприятий проведут в онлайн-формате. На YouTube-канале областной библиотеки можно будет познакомиться с книжно-иллюстративными выставками, посвященными космосу, великим изобретениям, а также энциклопедиям, справочникам и словарям. Дистанционно пройдут и викторины, и опыты с экспериментами, и акция «Счастливый читательский билет».
Начало - в 18.00.
Амурская областная научная библиотека
ул. Ленина, 139, тел. 23-73-92
12+
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Театры Благовещенска найдут ключик к любому зрителю - богатый репертуар позволяет. На этой неделе амурчан ждут и комедии, и сказки, и сложные современные драмы, которые оставят неизгладимое впечатление.
В театре драмы
«Ганди молчал по субботам» (16+). Премьерный спектакль о мальчике Саше, который просит называть его Мот, и чья семья рушится на глазах: отец уходит к другой женщине. Забытый всеми подросток приводит домой живущую на улице Лизу, которая, по его мнению, совсем не врет. Она постоянно молчит или произносит единственную фразу - ту, что и стала названием постановки. Когда: 22 апреля, 18.30.
«Рыцарские страсти» (12+). Постановка, которая могла бы стать второй «Ромео и Джульеттой», если бы не была комедией. По сюжету нас ждут две враждующие семьи, влюбленные юноша и девушка и обязательное противостояние поколений. Когда: 23 апреля, 18.30.
«Номер с фруктами» (16+). История о самом дорогом номере в гостинице и его постояльце - помощнике регионального политика, который приглашает к себе случайную незнакомку. Когда: 24 апреля, 18.00.
«День рождения Машки Сидоровой» (6+). Сказка, в которой на день рождения к любимой всеми и вполне безобидной козочке Машке Сидоровой приходит хитрый и ловкий волк Вовчик. Когда: 25 апреля, 12.00.
«Весы» (16+). Еще одна премьера сезона - спектакль по пьесе «Весы» знаменитого Евгения Гришковца, в которых местом действия станет приемный покой роддома, а героями - мужчины, чья жизнь вскоре изменится раз и навсегда. Когда: 25 апреля, 18.00.
В театре кукол
«Кто сказал «Мяу?» (0+). Спектакль для малышей о маленьком Щенке, который познает мир. Во сне он слышит неизвестное слово «мяу» и решает найти того, кто его произнес. Когда: 23 апреля, 18.30.
«Воробьишко» (0+). Удивительная постановка по мотивам одноименной сказки Максима Горького повествует о желторотом воробье по имени Пудик, который очень мечтает взлететь. Когда: 24 апреля, 11.00
А В ЭТО ВРЕМЯ
«Пасхальная корзина»
Мастер-класс и подготовка к одному из важнейших христианских праздников
23 апреля, 15.00
Библиотека им. А. П. Чехова
ул. Комсомольская, 3, тел. 49-49-05
6+
«Пой, гитара, пой»
Музыкально-поэтический вечер
23 апреля, 17.00
Выставочный зал Благовещенска
ул. 50 лет Октября, 2/2, тел. 51-00-05
12+
Поэтическая экскурсия
Истории экспонатов амурского музея оживут в стихах благовещенских поэтов
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Амурский областной краеведческий музей
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«22 квартал»
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