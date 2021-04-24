Отстоять баню: Как в Моховой Пади борются за открытие жизненно важного объекта

Здание пустует уже два года Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Семь лет назад в Моховой Пади праздновали открытие обновленной бани. Жители восстанавливали ее своими руками: скидывались на материалы, крыли крышу, красили стены… Банька вышла - на загляденье!

Вот только радость местных была недолгой - в апреле 2019 года в мэрии решили закрыть парилку. Решение это вызвало волну возмущения среди жителей Моховой Пади, у многих из которых дома нет горячей воды и, соответственно, возможности нормально помыться. Они неоднократно обращались за помощью и в администрацию Благовещенска, и в прокуратуру. Дело даже дошло до суда - но двери бани закрыты до сих пор.

Низкая посещаемость

В мэрии Благовещенска решение закрыть баню объясняют просто - ее работа не окупалась. В суде представитель администрации рассказывал, что в 2014 - 2018 годах общая сумма убытков составила 13 тысяч рублей, в среднем по 2800 рублей в год.

По данным мэрии, изложенным в исковом заявлении, в 2018 году баню в среднем посещали по 18 человек в день, желающих попариться принимали только по выходным и только во время отопительного периода, то есть - с октября по апрель. Однако сами жители Моховой Пади такие данные по посещаемости опровергают.

- Вы посмотрите на цифры! - говорит председатель Совета территориального общественного самоуправления «Союз» Алексей Просвирин, показывая выписку из книги учета посещаемости бани.

В документе, подписанном администратором бани, приведены данные с 13 октября 2018 по 15 апреля 2019 года. Согласно ему, в месяц попариться приходили не менее сотни человек. В октябре 2018-го посетителей было сравнительно немного - 130, но уже в декабре и январе следующего года услугами бани успели воспользоваться по 250 жителей Моховой Пади. В феврале и марте число посетителей также превышало две сотни.

- И это баня только по выходным работала - не всем было удобно прийти, - вспоминают местные жители. - А если бы она была открыта, например, четыре дня в неделю? Наверняка бы больше народу набралось!

Баню посещали пенсионеры, молодые люди, спортсмены, моржи - рядом была оборудована прорубь, куда хорошо было окунуться после парилки. Приезжали и жители Садового, где своей общественной бани нет.

- Даже городские, бывало, к нам ездили! - с гордостью отмечают мужики, когда-то все силы вложившие в восстановление бани.

В бане всё сделано с душой Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Мойтесь в городе

В конце концов, общественная баня - социально значимый объект. Защищая интересы жителей Моховой Пади в суде, прокурор города Благовещенска упирал: в поселке проживают порядка 8 тысяч человек, из 152 многоквартирных домов централизованной системой холодного и горячего водоснабжения оборудованы только 17. Получается, большинство жителей могут спокойно помыться только в бане, она им жизненно необходима!

Благовещенский городской суд услышал амурчан и в августе прошлого года обязал мэрию восстановить общественную баню. Однако администрация тут же подала апелляцию уже в Амурский областной суд. Главным аргументом стало то, что Моховая Падь является частью Благовещенска, где только общественных парилок - пять штук.

- Да невозможно в Моховой Пади без собственной бани, поселок-то громадный! - отвечает на это местная жительница Галина Федоровна. - Мы пробовали ездить в город, и в общественные бани, и в частные. Это очень неудобно, особенно если машины нет. Представьте: сначала на остановке стоишь со всеми тазиками и полотенцами, потом в автобусе с ними ютишься, обратно ехать - опять эти неудобства! В конце концов, что делать с пожилыми людьми?

Пенсионерка Надежда Ивановна подтверждает: «В город ради бани ездить уже возраст не позволяет! По часу в автобусе трястись!»

Однако Амурский областной суд решил иначе. Апелляцию администрации города Благовещенска удовлетворили, баню разрешили не открывать. Но жители Моховой Пади не впадают в отчаяние: они верят, что можно и нужно пойти на все возможные меры, чтобы вернуть баню, в которой они столь нуждаются.

Жители боятся, что здание постигнет судьба банно-прачечного комбината

«Работать - должна!»

Вновь открыть общественную баню еще возможно. Ремонт в здании сделали добротно: наладили водопровод и электропроводку, покрасили стены, выложили плитку - она и сейчас блестит как новенькая. Выпускники танкового училища сделали для бани деревянные скамьи, стол, за которым так любили собираться местные.

- Протопи ее хорошенько - и баня будет работать! - говорят жители поселка, и с ними соглашается инженер местной управляющей компании.

Котел действительно находится в рабочем состоянии, его можно запустить. Нужно только одобрить открытие бани да нанять сотрудников - хватит четырех кочегаров да еще одного человека, который взял бы на себя обязанности банщика, администратора и уборщика.

- Мы уже между собой посовещались: нам бы разрешение дали, субсидию на уголь выделили да сотрудникам зарплату платили - ничего больше не надо, - подытоживает Алексей Просвирин. - А иначе станет, как с банно-прачечным комбинатом.

Комбинат в Моховой Пади тоже закрыли из-за нерентабельности. Здание стоит по соседству с баней - без окон, без дверей, с потрескавшейся краской на стенах. Мужики готовы стеной встать, лишь бы не допустить такой судьбы для своей бани!

Жители Моховой Пади и сейчас продолжают обращаться во все инстанции. Так, 19 марта им удалось попасть на прием к прокурору Амурской области и вновь поднять эту тему: говорят, в ведомстве обещали заняться вопросом всерьез. Но даже если придется обить еще десятки, сотни порогов, хочется верить, что все получится. Тем более что опыт у офицеров из Моховой Пади есть: до этого им десять лет пришлось бороться, чтобы перевести здание той самой бани в муниципальную собственность, а потом привести его в порядок. И получилось ведь!