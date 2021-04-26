Горячую воду в домах благовещенцев отключат уже в мае

Также отключения запланированы в сентябре. Фото: ДГК

Плановые отключения горячей воды пройдут в Благовещенске с 11 по 13 мая. Как сообщила пресс-служба АО «ДГК», временные отключения связаны с ежегодной диагностикой и ремонтом теплосетей энергетиками благовещенской ТЭЦ. В связи с этим в разных районах города будет ограничено горячее водоснабжение.

График проведения работ на лето-осень 2021:

С 4 по 7 мая - испытания тепловых сетей запланированы от Островского до Чайковского между Станционной и Октябрьской. И от улиц Студенческая - Островского между Станционной – Октябрьской.

С 13 по 21 мая - ремонтные работы пройдут от Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до улицы Б. Хмельницкого между улицами Пролетарская и Красноармейская.

С 24 мая по 4 июня - пройдут ремонтные работы во втором и третьем микрорайонах, а так же в районах КПП и ЦЭС.

С 7 июня по 10 июня - испытания на тепловые потери запланированы от Узла «А» Благовещенской ТЭЦ до ул. Б. Хмельницкого между ул. Пролетарская – ул. Красноармейская, квартал №161, а так же в центральной части города от улицы Мухина до Театральной между ул. Пролетарская и Амурская.

С 7 по 18 июня - ремонтные работы начнутся от улицы 50 лет Октября до Лазо между ул. Ленина и Октябрьской.

С 21 июня по 2 июля – ремонт будет проходить от ул. Мухина до Театральной между ул. Пролетарская и Амурская.

С 5 по 7 июля – планируются работы в переулке Угловой, на улице Нагорная. Работы так же проведут от улицы Комсомольской до Больничной между Ленина и Горького.

С 19 по 30 июля – ремонт от ул. Комсомольская до ул. 50 лет Октября между улицами Ленина и Горького.

С 2 по 13 августа – ремонт от ул. Островского до Чайковского между улицами Станционная и Октябрьская.

С 16 по 27 августа – ремонт затронет такие районы, как Плодопитомник, ООО «Тепличный», АО «Молочный комбинат «Благовещенский» и район погранотряда, включая воинскую часть № 2068. Работники АО «ДГК» также проверят жилые дома между улицами Тепличная и Студенческая от Игнатьевского шоссе до района расположения ООО «Тепличный» и жилые дома микрорайонов «Солнечный», «АНК» и «Подсолнухи».

С 30 августа по 10 сентября – ремонт пройдет от ул. Студенческой до Островского между улицами Станционная и Октябрьская.

Общегородские испытания планируется провести дважды: с 11 по 13 мая и с 13 по 14 сентября 2021 года.

Директор Благовещенской ТЭЦ Андрей Сазанов заявил, что помимо ремонтных работ в 2021 году планируется продолжить реконструкция тепловых магистралей и замена трубопроводов с применением технологии пенополиуретановой теплоизоляции. Участок работ займет около 330 м в двухтрубном исчислении. Будет увеличен диаметр трубопровода с 300 на 400 мм для улучшения пропускной способности магистрали.

Мероприятие по реконструкции этого участка будут проходить по отдельной программе, поэтому сроки приостановки подачи горячей воды потребителям сообщат дополнительно.