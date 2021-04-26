Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 апреля 2021: Прилетевшие в Амурскую область должны будут заполнить анкету

А вернувшиеся из-за рубежа в Приамурье вновь должны тестироваться на ковид. Фото: pexels.com

В Амурской области к утру 26 апреля зарегистрировано 22 240 случаев новой коронавирусной инфекции. Ежедневно их число увеличивается на 11-15 фактов заражения, что сравнительно немного – особенно после ноября, когда темпы заболеваемости в регионе достигли своего пика.

Тем не менее, в регионе продолжают строго следить за здоровьем жителей – и даже решили ввести новые профилактические меры. Теперь, прилетая в Приамурье из других регионов, нужно будет пройти анкетирование. Анкеты с информацией о поездке будут передаваться в Управление Роспотребнадзора по Амурской области, для оперативной работы, в случаи выявления заболеваний COVID-2019.

Введены меры и для граждан, прибывших в региона из зарубежных поездок.

- Таким гражданам необходимо незамедлительно сообщить на «горячую линию» по номеру 122, о своем возвращении, месте, датах пребывания за рубежом, указать контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, - рассказала глава амурского Роспотребнадзора Ольга Курганова.

Постановлениями Главного государственного санитарного врача России введена обязанность для таких граждан проходить двукратное тестирование на COVID-2019 (в течение 3 и до 5 дней после возвращения) с загрузкой результатов в специальный раздел портала Госуслуг.

А вот отдохнуть на территории Амурской области можно без проблем – даже в детских лагерях С 1 июня в Приамурье стартует оздоровительная кампания, заработают 289 организаций отдыха, из которых 257 – это пришкольные лагеря. Также готовятся к работе 15 загородных лагерей.

- В этом году на организацию отдыха и оздоровление детей из областного бюджета выделено 193,7 миллионов рублей. При этом цифра не окончательная и планируется к увеличению. Это связано с поручением Президента России Владимира Путина в ходе недавнего обращения к Федеральному Собранию об увеличении для родителей размера компенсации стоимости путевок в детские лагеря до 50%, - сообщили в правительстве Приамурья.

Особое внимание традиционно уделят здоровью персонала, который будет работать с детьми. Кроме стандартной медицинской комиссии, теперь допуск для сотрудников на каждую смену будут давать при наличии результатов обследований на новую коронавирусную инфекцию. Воспитатели, вожатые и другие сотрудники должны иметь антитела либо в результате перенесенной COVID-19, либо после прививки против нее.