Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 апреля 2021: В Тынде из-за вспышки COVID-19 отменили празднование 9 Мая

В городе обнаружили сразу два очага ковида. Фото: pexels.com

За последние сутки в Амурской области было выявлено 11 случаев заражения COVID-19. Темп прироста держится на отметке 0,0 %. С нарастающим итогом в Приамурье зарегистрировано 22 251 случаев, показатель заболеваемости - 2816,43 на 100 тысяч населения.

У 8 обнаруженных пациентов заболевание протекает в виде ОРВИ. Это 73% от общего числа выявленных случаев. Еще трое больных переносят коронавирусную инфекцию в виде пневмонии.

Всего на COVID-19 обследовано 908 492 человек, за последние сутки показатель тестирования - 1 649 граждан.

Напоминаем, что вчера в Тынде зафиксировали два крупных очага распространения COVID-19. Из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе было принято решение об отмене празднования 1 и 9 Мая в офлайн режиме. Об этом рассказала мэр Тынды Марина Михайлова в своем еженедельном отчёте.

Один из очагов оказался расположен в городском Дворце культуры «Русь». Из-за большого количества заболевших и контактных ГДК временно закрыл областной штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией, а все концерты центра перенесли на более позднее время.

Однако в Тынде пройдут мероприятия в режиме онлайн. Так, в заочном формате горожанам предлагают поучаствовать в флешмобе, записать песни военных времён и выложить своё творчество в социальные сети.

Ветеранов и жителей города поздравят мобильные концертные бригады. Мероприятия пройдут в скверах и дворах домов, где живут участники войны.