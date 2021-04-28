Работника Амурского газоперерабатывающего завода арестовали за призыв к терроризму

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Работника Амурского ГПЗ арестовали за призыв к террористическим действиям. Сейчас проводятся следственные мероприятия, сам подозреваемый заключен под стражу. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Амурской области.

Специалисты управления установили, что рабочий приехал в Приамурье из Центральной Азии и собирался работать на строительстве газоперерабатывающего завода. Также выяснилось, что иностранец поддерживал идеологию радикальных террористических организаций, оправдывал их деятельность и пытался вовлечь в экстремистскую деятельность других трудовых мигрантов.

В отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание и пропаганда терроризма, совершённые с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет».

В материалах уголовного дела указано, что в период с ноября 2020 по январь 2021 года пользователь разместив в открытом доступе шесть видеороликов, которые содержали обоснование идеологии и практики насилия террористической деятельности международных террористических организаций «Хайят Тахрир аль-Шам», «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» и «ИГ» (запрещены на территории РФ). Для размещения он использовал свой личный инстаграм-аккаунт.

За совершение указанного преступления в УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.