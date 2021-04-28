Жители Моховой Пади: «Верните в краны родниковую воду!»

Сейчас местные специально приезжают, чтобы набрать воду в бутылки Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Жители Моховой Пади всегда гордились качеством воды, бегущей из кранов - она была чистая, родниковая. Местные заверяют: оставь такую в бутылке на три месяца и не увидишь на дне никакого осадка! Но несколько лет назад власти решили подсоединить поселок к другому водозабору, несмотря на возмущение жильцов.

Виной всему износ

Изначально вода в дома Моховой Пади поступала от водозабора «Каптаж ключей». По данным благовещенской мэрии, его построили в 1940 году, чтобы снабжать водой танковое училище и дома офицерского состава.

- Из резервуара вода под огромным давлением уходила в училище и посёлок, - вспоминает председатель Совета территориального общественного самоуправления «Союз» Алексей Просвирин. - И все местные пили, и из города приезжали попробовать нашу чистейшую воду.

В 2004 году жилые дома, а вместе с ними и объекты инженерной инфраструктуры перешли в муниципальную собственность. Их передали на обслуживание в ООО «Амурские коммунальные системы».

- А пару лет назад кто-то принял «мудрое» решение подключить дома к водозабору «Северный», - продолжает Алексей Иванович. - Мы, как обнаружили, что вместо родниковой воды стала поступать хлорированная, организовали общее собрание, потребовали восстановить нормальную подачу воды с водонасосной станции.

В администрации Благовещенска подключение домов к другому водозабору объясняют тем, что объекты системы водоснабжения в поселке пришли в неудовлетворительное состояние, и не только:

- В связи с этим, а также высоким физическим износом объектов водозабора «Каптаж ключей» и недостаточной пропускной способностью водопроводных сетей администрацией города Благовещенска было принято решение о строительстве водовода чистой воды от водозабора «Северный» до разводящей сети поселка Моховая Падь.

Когда-то эта водица поступала в дома, а теперь утекает в никуда Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Восстановления не ждите

Сейчас чистая ключевая вода бежит не в дома Моховой Пади, а в болото. Местные по возможности ходят к торчащей из земли трубе, набирают воду в бутылки и несут домой - говорят, она намного вкуснее, чем течет сейчас из кранов. Впрочем, в мэрии в противовес этому заявляют: «Качество воды полностью соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Причин отказываться от водозабора «Северный» в пользу «Каптажа ключей» в администрации Благовещенска не видят.

- Включение водозабора «Каптаж ключей» в систему централизованного водоснабжения не планируется. Водоснабжение объектов поселка Моховая Падь обеспечивается от водозабора «Северный», - коротко отвечают в мэрии на вопросы о том, какие работы планируются для восстановления «Каптажа».

Однако в Моховой Пади не собираются удовлетворяться таким ответом. Жители уже обратились в прокуратуру Амурской области - по их словам, там к обращению отнеслись всерьез, даже выезжали на место.

- Не дело это, чтобы чистая вода утекала в болото! - подытоживает Алексей Просвирин, и с ним соглашаются и другие жители поселка.

Все они надеются, что однажды ключевая вода потечет прежним путем - в дома людей, в школу, в баню, за восстановление которой местные тоже готовы бороться, сколько потребуется (о ситуации с общественной баней в Моховой Пади читайте на сайте amur.kp.ru. - Ред.).

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