Коронавирус в Приамурье, последние новости на 29 апреля 2021: Количество легких и тяжелых случаев ковида разделилось поровну

Несмотря на то, что заболеваемость редко появляется выше 12 человек в сутки, День Победы пройдет с ограничениями. Фото: pexels.com

В Амурской области продолжается пандемия коронавирусной инфекции, число заболевших с её начала насчитывает уже 22 274 человека. Накануне, 28 апреля, выявили 11 новых случаев.

На этот раз число легких и тяжелых форм ковида в Приамурье разделилось примерно поровну. Среди новых пациентов у шести заболевание протекает в виде ОРВИ (это 55% заболевших), а у пяти – в виде пневмонии (55%). Всего за сутки обследовали 2 284 амурчан.

Пандемия наложит свой отпечаток на празднование 9 Мая в регионе. Хотя несколько мероприятий всё же пройдут в привычном для амурчан формате.

Так, в Белогорске запланирован праздничный военный парад, в Благовещенске – прохождение войск торжественным маршем. Сейчас мэрии обсуждают с управлением Роспотребнадзора необходимые меры по предотвращению распространения коронавируса.

Но упор всё же будет сделан на малоформатные акции и онлайн-формат. Онлайн пройдёт «Бессмертный полк» - трансляция стартует 9 мая в 15.00 на центральных телеканалах.

Кроме этого, регион примет участие во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад памяти» и «Диктант Победы». На улицах, скверах и площадях разместятся тематические фотовыставки. Также запланирован международный субботник по уборке памятных мест и воинских захоронений.

Как и в прошлом году, ветеранов ждет адресное чествование на дому. Волонтеры устроят для них театрализованные представления, мини-концерты и мини-парады перед окнами.