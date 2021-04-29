Главную улицу Благовещенска перекроют на праздниках из-за репетиций парада

Парад пройдет в обычном формате. Фото: Евгения НИФОНТОВА

Движение по улице Ленина перекроют 3 и 7 мая с 5.30 до 8.30 – в это время пройдут репетиции парадных расчётов Благовещенского гарнизона. Перекрыт будет участок от улицы Пионерской до улицы Шимановского.

Из-за ограничения движения изменятся маршруты нескольких автобусов. «Комсомольская правда – Благовещенск» публикует обновлённые маршруты, которые будут действовать во время перекрытия дорог:

Маршрут № 12: ул. Шевченко - ул. Ленина - ул. Пионерская - ул. Зейская и далее по маршруту;

Маршруты №№ 11, К: ул. Ленина - ул. Пионерская - ул. Зейская - ул. Шимановского - ул. Ленина и далее по маршруту;

Маршруты №№ 2 (2а), 5,39: ул. Ленина - ул. Пионерская — ул. Зейская — ул. 50 лет Октября и далее по маршруту;

Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: ул. 50 лет Октября - ул. Зейская - ул. Шимановского - ул. Ленина и далее по маршруту;

Маршруты №№ 8, 26, 106: ул. 50 лет Октября - ул. Зейская - ул. Пионерская - ул. Ленина и далее по маршруту.

Кроме того, дорогу будут перекрывать непосредственно 9 мая во время парада. В этот день движение по Ленина ограничат с 8.00 до 15.00 между улицами Б. Хмельницкого и Кузнечной.

Соответственно, 9 мая маршруты автобусов изменятся таким образом:

Маршрут № 12: ул. Шевченко - ул. Зейская и далее по маршруту;

Маршруты №№ 11, К: ул. Ленина - ул. Б. Хмельницкого - ул. Зейская - ул. Кузнечная - ул. Ленина и далее по маршруту;

Маршруты №№ 2 (2а), 5, 39: ул. Ленина - ул. Б. Хмельницкого - ул. Зейская - ул. 50 лет Октября и далее по маршруту;

Маршруты №№ 4, 9, 28, 30, 31: ул. 50 лет Октября - ул. Зейская - ул. Кузнечная - ул. Ленина и далее по маршруту;

Маршруты №№ 8, 26, 106: ул. 50 лет Октября - ул. Зейская - ул. Б. Хмельницкого - ул. Ленина и далее по маршруту.

При этом власти Благовещенска рекомендуют жителям не выходить на Ленина, чтобы посмотреть парад, а сделать это по телевизору - так безопаснее с точки зрения эпидемической обстановки.