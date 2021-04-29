Как отпразднуют Пасху в Приамурье

В прошлом году Пасхальные богослужения проходили с куда большими ограничениями. Фото: http://blaginform.ru

Глава Амурской области обсудил предстоящую Пасху с архиепископом Благовещенским и Тындинским Лукианов. Пасхальные торжества в регионе будут проходить, предварительно, в 43 храмах.

Владыка Лукиан отметил, что в храмах уже давно введены все меры безопасности – санитайзеры, обязательное наличие масок, службы проходят с соблюдением дистанции.

Кроме того, священнослужители призывают прихожан старшего возраста отказаться от посещения многолюдных служб даже в эти пасхальные дни.

- Если у верующего человека нет возможности прийти на Пасхальное богослужение в храм, это не значит, что Светлая Пасха для него не наступает, - говорит архиепископ Лукиан. - Важно встретить праздник с чистым сердцем и искренней молитвой, рядом со своими близкими людьми.

В этом году в Благовещенском кафедральном соборе в праздник Светлого Христова Воскресения традиционно будет совершаться две Божественные литургии: в ночь накануне праздника и утром. Поэтому, даже если прихожанам ночное богослужение посетить не удастся, можно будет прийти на службу в храм утром.