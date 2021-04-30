Золотые яйца и авторские куличи: Во сколько обойдется пасхальный стол амурчанам?

Приготовить кулич или не заморачиваться и купить пасхальное лакомство – каждый решает для себя. Фото: pexels.com

В канун Пасхи каждый дом наполняется новыми красками: в корзинках красуются разноцветные яйца, на столе расставлены пышные ароматные куличи да творожные пасхи. Одни готовят пасхальные блюда самостоятельно, другие заказывают - благо купить вкуснейший ароматный кулич сегодня не проблема.

Между всеми куличами ручной работы, которые предлагают и местные кулинарные лавки, и домашние кондитеры, можно запросто растеряться: одни краше других, а что ни рецепт - то авторская находка.

К Светлому Воскресенью пекарни города уже продумали уникальные рецепты куличей, которые должны прийтись по вкусу амурчанам. Например, веганские куличи - ни яиц, ни молока, как в классическом рецепте, но у кулича такой же праздничный вид.

- Веганские куличи вкусные и воздушные, сделаны на основе трех видов муки - рисовой, гречневой и миндальной, с добавлением кокосового масла, кураги и клюквы, корицы, имбиря, цедры лимона и апельсина и других ингредиентов, - поделились в одной из благовещенских пекарен.

Фото: instagram.com (arttort28)

Если не хотите изменять традициям на Пасху, можно выбрать один из куличей, которые готовят по старинным русским рецептам, но в авторской интерпретации: с цукатами, клюквой и апельсином, с безе и т. д. Например, панеттоне с цукатами, орехами и сухофруктами. Цена за такое удовольствие от 300 руб. за 250 грамм и до 850 руб. за 750 грамм.

Или побалуйте себя, заказав к празднику бриошь.

- Это сдобная выпечка на основе дрожжевого теста, в состав которой входит большое количество сливочного масла. Тесто для бриоши некоторое время бродит в тепле, после чего на длительный срок (обычно на ночь) помещается в холод. Длительное брожение с охлаждением полностью устраняет запах дрожжей и положительно сказывается на вкусовых качествах готовой выпечки. Из такого теста получаются замечательные куличи с восхитительным ароматом, чудесным вкусом и нежной текстурой, - делится один из благовещенских кондитеров, изготавливающих бриоши на заказ.

За такой 200-граммовый кулич просят 200 руб., за 700-граммовый - 700 рублей.

Вот такие необычные пирочжные-макаронс могут дополнить стол. Фото: instagram.com (arttort28)

А какими пасхальными десертами готовятся порадовать амурчан местные кондитеры! Например, можно заказать пасхальный набор французского печенья макаронс. Безумно вкусное, но не самое дешевое удовольствие: за 10 пирожных просят 900 рублей.

Несмотря на то что необычные пасхальные куличи и пирожные вызывают интерес, классические куличи из сдобного теста с изюмом - вне конкуренции.

Обычный кулич весом 130 граммов, как ожидается, будет стоить в этом году в районе 70 рублей. 250-граммовый - около 130 рублей, 400-граммовый - порядка 220 рублей, 600-граммовый - 350 рублей.

В булочных и пекарнях города старт продаж пасхальных куличей ожидается 29 апреля. Те кондитеры, которые готовят на заказ, готовы доставить пасхальные сладости как накануне праздника, так и в само Светлое Христово Воскресенье.

Как обычно, местные кондитеры предусмотрели все для удобства своих клиентов: заказ готовы доставить домой за символическую плату - от 50 рублей по центру города, от 100 рублей - в микрорайон.

СЧИТАЛКА «КП»

Во сколько обойдется домашний кулич?

Стоимость продуктов для 3 куличей по классическому рецепту:

1 кг муки - 40 рублей

300 мл молока - 21 рубль (1 литр - 70 рублей)

6 яиц - 60 рублей

300 г сливочного масла - 135 рублей

300 г сахара - около 20 рублей (1 кг - 69 руб.)

50 г дрожжей - 8 рублей (16 рублей стоит 100-граммовая упаковка)

Сухофрукты и орехи стоят около 300 рублей

Пакетик ванилина - 20 рублей

Итого: за 3 кулича - 604 рубля.

1 кулич стоит 201 рубль.

К этой цене можно приплюсовать стоимость:

коробочек для куличей и пасхи - от 50 руб.,

пакетов для куличей - 6-8 руб.,

бумажных форм для куличей - 5,50-12 руб.,

посыпки - от 7 руб.

Готовый сахарный декор (медальоны, на которые нанесен рисунок пищевыми красителями) идеально дополнит композицию кекса или кулича - 4 руб./шт.

Вариантов для украшения яиц - не счесть Фото: Из архива KP.RU

НА ЗАМЕТКУ!

От молочных продуктов и качества муки в основном зависит успех кулича - главного блюда на пасхальном столе. Масло в куличе «отвечает» за аромат и текстуру. Хороший жирный творог придает правильную структуру и делает кулич сочным. Сметана связывает все ингредиенты воедино, позволяет сделать тесто более однородным.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Яйца подешевеют в мае

Ажиотажа на яйца нет совсем. Причина проста - они не в дефиците, на всех хватит. Цена, правда, кусается.

Фермеры предлагают крупные вкусные домашние яйца, их цена - порядка 150 рублей за десяток.

В магазинах Благовещенска за десяток яиц 1 категории придется отдать, в среднем, от 90 рублей. Отборные стоят дороже - 96 - 100 рублей.

Яйца у празднику успели подорожать. Фото: instagram.com (molochnyirai.b)

Между тем амурчане возмущены такими ценами в магазинах, и даже выразили эмоции по этому поводу губернатору Василию Орлову во время прямого эфира в «Инстаграме». Как пояснили региональные власти, на стоимость яиц повлияло несколько факторов. Первый кроется в увеличении затрат на содержание самих птиц. Подорожали зерно, ветпрепараты и микроэлементы. Второй фактор - сезонный. Традиционно перед подготовкой к Пасхе цены на этот продукт взлетают. После праздника, как заверяют амурские чиновники, ситуация должна нормализоваться.