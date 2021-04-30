Едем на огород! Полное расписание садоводческих маршрутов Благовещенска

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Администрация Благовещенска опубликовала полное расписание движения садоводческих маршрутов.

1 ЛИНИЯ:

50 лет Октября-Красноармейская (ежедневно): 6.30, 8.25, 9.30, 11.15, 13.30, 15.00, 16.00, 17.45, 18.45, 20.30

Мухинский санаторий: (6.15, 7.30 – будни), 6.55, 8.00, 9.50, 11.00, 12.45, 15.00, 16.30, 17.30, 19.10, 20.10

с. Белогорье: (6.40, 7.55 – будни), 7.20, 8.25, 10.15, 11.25, 13.10, 15.25, 16.55, 17.55, 19.35, 20.55, 21.40

8 ЛИНИЯ:

Универмаг (ежедневно): 5.40, 6.30, 7.00, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 (будни), 19.05, 20.00, 21.00, 22.00

Микрорайон: 5.55, 6.45, 7.15, 8.05, 8.35, 9.05, 9.35, 10.45, 11.15. 11.45, 12.15, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 17.15, 17.45, 18.15, 18.45 (будни), 19.20, 20.15, 21.15, 22.15

п. Новый: 6.40, 6.55 (будни), 7.15, 7.45, 8.15, 9.15, 9.45, 10.15, 11.25, 12.25, 13.25, 14.55, 15.55, 17.25, 17.55, 18.55, 19.25 (будни), 20.55

с. Игнатьево: 6.35, 7.10, 8.45, 9.10, 10.10, 11.55, 14.25, 16.55, 17.50, 18.25, 18.50, 19.55, 21.45

п. Аэропорт: 6.45, 7.00 (будни), 7.20, 7.50, 8.20, 8.50, 9.20, 9.50, 10.20, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 (будни), 20.00, 21.00, 21.50, 22.45

Рейсами заходит в с. Игнатьево: 5.40, 7.50, 8.20, 9.20, 11.00, 13.30, 16.00, 17.00, 17.30, 18.00, 19.05, 21.00

Рейсами заходит в п. Новый: 5.40, 6.30, 7.00, 8.20, 8.50, 9.20, 10.30, 11.30, 12.30, 14.00, 15.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30 (будни), 20.00

13 ЛИНИЯ:

Магазин «Благовещенск» (будни): 6.25, 7.20, 8.05, 10.00, 10.40, 11.40, 12.20, 13.20, 14.00, 16.10, 16.50, 18.00, 18.40, 19.40, 20.10

Магазин «Благовещенск» (выходные): 6.25, 7.20, 8.05, 10.00, 10.40, 11.40, 12.20, 13.20, 14.00, 16.10, 16.50, 18.00, 18.40, 19.40, 20.10

Дома птицефабрики (будни): 6.25, 7.05, 8.15, 8.55, 10.50, 11.25, 12.30, 13.00, 14.05, 14.45, 17.00, 17.30, 18.45, 19.25

Дома птицефабрики (выходные): 6.25, 7.08, 8.15, 8.55, 10.50, 11.30, 12.35, 13.00, 14.00, 14.40, 16.55, 17.30, 18.40, 19.20

Турбаза «Снежинка» (будни): 8.05, 8.45, 10.45, 13.05, 17.35

Турбаза «Снежинка» (выходные): 7.00, 8.05, 8.45, 10.45, 11.20, 12.25, 13:05, 14.05, 14.45, 17.00, 17.35, 18.45, 19.25

п. Моховая Падь (будни): 6.30, 7.13, 8.20, 9.00, 10.55, 11.35, 12.40, 13.15, 14.15, 14.55, 17.10, 17.45, 18.55, 19.35

п. Моховая Падь (выходные): 6.30, 7.13, 8.20, 9.00, 10.55, 11.35, 12.40, 13.15, 14.15, 14.55, 17.10, 17.45, 18.55, 19.35

15 ЛИНИЯ:

м-н «Благовещенск» (ежедневно): 6.55, 8.20, 10.30, 11.45, 12.55, 14.15, 16.55, 18.10

Рейсами в 8.20, 12.55 заходит на асфальтный завод

Отправление от асфальтного завода в 9.05, 13.40

с. Садовое: 6.20, 7.30, 8.55, 11.05, 12.20, 13.30, 14.50, 17.30, 18.45

Рейсами из с. Садового в 8.55, 13.30 заходит на асфальтный завод

16 «С» ЛИНИЯ:

Б. Хмельницкого: (7.10 – с 1 мая по 31 августа), 8.00, 8.50, 9.40, 11.30, 12.20, 13.10, 14.00, 14.50, 16.40, 17.30, 18.15 (19.10 – с 1 мая по 31 августа)

Сады: (7.35 – с 1 мая по 31 августа), 8.25, 9.15, 10.05, 11.55, 12.45, 13.35, 14.25, 15.15, 17.05, 17.55, 18.45, (19.35 – с 1 мая по 31 августа)

18 «С» ЛИНИЯ:

м-н «Благовещенск»: (7.00 - с 1 мая по 31 августа), 8.50, 11.30, 13.25, 16.30 (18.20 – с 1 мая по 31 августа)

Сады ТЭЦ: (7.55 – с 1 мая по 31 августа), 9.45, 12.30, 14.20, 17.25, (19.15 - с 1 мая по 31 августа)

Рейсами 11.30 (от м-на «Благовещенск»), 14.20 (от «Сады ТЭЦ») заходит на территорию кладбища 17-й км

19 ЛИНИЯ:

м-н «Благовещенск» (будни): 6.15, 7.00, 7.35, 7.55, 8.35, 9.20, 10.20, 11.05, 12.05, 12.40, 13.40, 15.10, 15.40, 16.45, 17.15, 18.15, 18.55, 19.35, 20.25, 21.00

м-н «Благовещенск» (выходные): 6.15, 7.00, 7.40, 8.30, 9.20, 10.00, 11.05, 12.10, 12.40, 13.40, 15.10, 15.40, 16.40, 17.15, 18.20, 18.55, 19.50, 20.30

п. Моховая Падь, ост. «Динамо» (будни): 6.50, 7.00, 7.50, 8.20, 8.40, 9.20, 10.05, 11.10, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 15.55, 16.20, 17.25, 18.05, 18.55, 19.40, 20.15, 21.10

п. Моховая Падь, ост. «Динамо» (выходные): 7.00, 7.45, 8.25, 9.15, 10.05, 10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 15.55, 16.25, 17.25, 18.05, 19.05, 19.40, 20.35, 21.05

п. Моховая Падь, ост. «Сады-3» (будни): 6.48, 6.58, 7.48, 8.18, 8.38, 9.18, 10.03, 11.08, 11.48, 12.53, 13.23, 14.23, 15.53, 16.18, 17.23, 18.03, 18.53, 19.38, 20.12, 21.08

п. Моховая Падь, ост. «Сады-3» (выходные): 6.58, 7.43, 8.23, 9.13, 10.03, 10.43, 11.48, 12.53, 13.23, 14.23, 15.53, 16.23, 17.23, 18.03, 19.03, 19.38, 20.33, 21.03

20 ЛИНИЯ:

м-н «Благовещенск» (ежедневно): 6.10, 6.50, 7.20, 8.00, 9.30, 10.50, 11.30, 12.10, 12.40, 13.50, 14.25, 15.00, 15.30, 16.10, 16.45, 17.30, 17.55, 18.40, 20.00, 21.20

Рейсами (6.10 будни) 9.30, 10.50, 12.10, 15.30, 17.30, 18.40, 20.00, 21.20 - заходит в с. Садовое

Асфальтный завод: 6.15, 6.40, 7.25, 7.50, 8.35, 10.05, 11.25, 12.05, 12.45, 13.15, 14.25, 14.55, 15.35, 16.00, 16.50, 17.20, 18.05, 18.30, 19.15, 20.35, 21.55

Рейсами от асфальтного завода: 10.05, 11.25, 12.45, 16.00. 18.05, 19.15, 20.35, 21.55 – заходит в с. Садовое

Отправление из с. Садового: (6.50 – будни) 10.15, 11.35, 12.55, 16.10, 18.15, 19.25, 20.45, 22.05

23 ЛИНИЯ:

м-н «Благовещенск» (ежедневно): 6.50, 8.20, 11.20, 13.00, 14.40, 17.30, 19.05, 22.00

Рейсами 11.20, 17.30 заходит в п. Сельхозхимия

п. Моховая Падь: 6.45, 7.30, 7.55, 9.00, 12.10, 13.50, 15.30, 18.20, 19.50, 22.50

п. Сельхозхимия: 6.50, 12.00, 18.10

26 ЛИНИЯ:

Магазин «Благовещенск» (будни): 6.40, 7.10, 7.55, 8.35, 9.15, 10.05, 11.20, 12.35, 14.00, 15.15, 16.25, 17.10, 17.40, 18.40, 19.10, 20.10, 21.30

Магазин «Благовещенск» (выходные): 6.40, 7.55, 10.05, 11.20, 12.35, 14.00, 15.15, 16.25, 17.40, 20.10, 21.30

с. Садовое, дома мясокомбината (будни): 6.10, 6.40, 7.05, 7.20, 7.50, 8.30, 9.15, 10.00, 10.45, 12.00, 13.15, 14.40, 15.50, 17.05, 17.45, 18.20, 19.20, 19.50, 20.45, 22.05

с. Садовое, дома мясокомбината (выходные): 6.10, 7.20, 8.30, 10.45, 12.00, 13.15, 14.40, 15.50, 17.05, 18.20, 20.45, 22.05

40 «С» ЛИНИЯ:

Дворец профсоюзов: (6.30 - с 1 мая по 31 августа), 8.05, 9.45, 12.30, 14.05, 16.40, (18.20 – с 1 мая по 31 августа)

3-й км дороги на с. Канигурган: (7.20 - с 1 мая по 31 августа), 9.00, 10.35, 13.20, 14.50, 17.25, (19.10 – с 1 мая по 31 августа)

Рейсами 6.30, 18.20 – заходит в с. Каникурган

Рейсами 8.05 (от «Дворец профсоюзов»), 17.25 (от 3-й км с. Каникурган) заходит по 3, 6, 7 дням в п. Зазейский

Отправление от с. Каникурган 7.17, 19.07

41 «С» ЛИНИЯ:

ДОРА: (7.30 – 1 июня), 8.30, 9.30, 10.30, 11.30, 15.00, 16.00, 17.00

Сады «Амургражданстроя»: (8.00 – с 1 июня), 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 15.30, 16.30, 17.30

46 «С» ЛИНИЯ:

Осуществляет движение по маршруту по 6, 7 дням недели

Областная больница: 7.00, 15.30

п. Зазейский: 7.45, 16.15

3-й км, с. Каникурган: 8.00, 16.30

101 ЛИНИЯ:

Универмаг (будни): 7.45, 9.35, 15.30

Б. Хмельницкого (будни): 6.20, 6.40, 7.10, 7.50, 8.20, 9.40, 11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 15.35, 16.20, 17.30, 18.40, 19.50, 21.25

Б. Хмельницкого (выходные): 6.20, 7.10, 8.20, 11.00, 12.05, 13.15, 14.25, 16.20, 17.30, 18.40, 19.50, 21.25

с. Верхнеблаговещенское (будни): 6.45, 7.10, 7.40, 8.20, 8.50, 10.10, 11.30, 12.35, 13.45, 14.55, 16.05, 16.55, 18.05, 19.15, 20.15, 21.50

с. Верхнеблаговещенское (выходные): 6.45, 7.40, 8.50, 11.30, 12.35, 13.45, 14.55, 16.55, 18.05, 19.15, 20.15, 21.50

106 ЛИНИЯ:

м-н «Благовещенск» (будни): 6.05, 7.25, 7.45, 8.05, 8.30, 8.55, 9.28, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.35, 13.05, 13.30, 14.00, 14.55, 15.40, 16.10, 16.40, 17.15, 17.45, 18.20, 18.55, 19.20, 20.00, 21.25

с. Чигири (будни): 6.30, 6.40, 7.10, 7.35, 8.08, 8.29, 8.47, 9.24, 9.35, 10.13, 10.34, 11.02, 11.34, 12.04, 12.46, 13.29, 13.49, 14.14, 14.42, 15.37, 16.24, 16.52, 17.24, 18.00, 18.37, 19.12, 19.40, 20.02, 20.48, 22.03

м-н «Благовещенск» (выходные): 6.05, 7.25, 8.05, 8.55, 9.50, 10.20, 10.50, 11.20, 11.55, 12.35, 13.30, 14.00, 14.55, 15.40, 16.10, 16.40, 17.15, 17.45, 18.20, 18.55, 20.00, 21.25

с. Чигири (выходные): 6.40, 7.10, 7.35, 8.08, 8.27, 8.47, 9.35, 10.34, 11.02, 11.34, 12.04, 12.46, 13.29, 14.14, 14.42, 15.37, 16.24, 16.52, 17.24, 18.00, 18.37, 19.12, 19.40, 20.48, 22.03