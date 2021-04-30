Поликлиники Благовещенска изменят график работы 1-10 мая

Три дня поликлиники работать не будут Фото: Из архива KP.RU

Выходные в поликлиниках Благовещенска запланированы на 1, 2 и 9 мая, кроме того, часть рабочих дней будут укороченными. В праздничные дни без изменения графика, в круглосуточном режиме будут работать только стационары, травматологические центры и отделения скорой медицинской помощи.

- В соответствии с приказом о работе в период майских праздников, в поликлиниках 4, 5, 6 и 7 мая 2021 года установлен режим рабочего дня – функционирование всех учреждений будет обеспечено в полном объеме, - рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области.

А вот 3, 8 и 10 мая рабочий день будет укороченным. Тем не менее, пациенты смогут открыть или закрыть больничный лист, получить справки или рецепты.

- Во все дни, кроме выходных 1, 2 и 9 мая, будут осуществляться выезды бригад на вызовы к пациентам, - добавили в министерстве. - Кроме того, в праздничные дни продолжится вакцинация от COVID-19. Если в начале мая была запланирована вакцинация – первый или второй этап – она пройдет в установленные ранее сроки.

Помимо поликлиник, прививочные бригады будут работать в торговых центрах Благовещенска. В Общественно-культурном центре пункт вакцинации будет работать 1 мая с 10.00 до 16.00, в отделении ПФР – 4 и 6 мая с 09.00 до 13.00, в «Перекрёстке» - также 4 и 6 мая, но уже с 12.00 до 15.00. В ТРЦ «Острова» прививку можно будет сделать с 7 по 10 мая с 12.00 до 16.00.