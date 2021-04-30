Коронавирус в Приамурье, последние новости на 30 апреля 2021: Новый пункт вакцинации откроется в Чигирях

Также продолжать работу будут пункты вакцинации в торговых центрах и на других территориях Благовещенска. Фото: instagram.com/minzdravamur/

К полудню 30 апреля 2021 года в Амурской области зарегистрировано уже 22 287 фактов заражения новой коронавирусной инфекции.

Случаи регистрируются ежедневно. Так, 29 апреля вирус нашли у 13 амурчан. В тот же день 20 жителей региона выздоровели, а двое – скончались от опасной болезни. Таким образом, сейчас в области зафиксировано 21 456 случаев выздоровления от ковида и 279 летальных исходов.

Между тем, амурские врачи продолжают говорить о том, что наиболее эффективным способом защиты от инфекционных болезней является вакцинопрофилактика. Об этом, в частности, заявила во время недавней пресс-конференции заведующая отделом вакцинопрофилактики областного Центра СПИД Кристина Штейнбреннер.

Пройти вакцинацию от COVID-19 в Приамурье можно в 36 стационарных прививочных пунктах. Кроме того, в области работают мобильные бригады – вакцинацию организуют в торговых центрах, супермаркетах, отделении ПФР по Амурской области.

В субботу, 1 мая, мобильная медицинская бригада впервые заработает в супермаркете в селе Чигири на улице Партизанской, 1А. Сделать прививку можно будет с 10.00 до 14.00.

Также на праздниках продолжат работать привычные пункты вакцинации в Благовещенске – в ТРЦ «Острова» и «Перекрёсток», в отделении ПФР на улице Василенко и в Общественно культурном центре. В Общественно-культурном центре пункт вакцинации будет работать 1 мая с 10.00 до 16.00, в отделении ПФР – 4 и 6 мая с 09.00 до 13.00, в «Перекрёстке» - также 4 и 6 мая, но уже с 12.00 до 15.00. В ТРЦ «Острова» прививку можно будет сделать с 7 по 10 мая с 12.00 до 16.00.