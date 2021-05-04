В Благовещенске полицейские взломали дверь, чтобы забрать ребенка из неблагополучной семьи

Сотрудники МВД посчитали, что ребенку угрожала опасность. Фото: freepik.com

В благовещенских социальных сетях появилось видео, взволновавшее многих. Мальчик в одном нижнем белье играет на балконе бумажным самолетиком. Рядом с ним на бетоне спит мужчина. Потом мальчик остается один и свешивается с балкона, рассматривая улицу внизу.

Как рассказали очевидцы в паблике @blg_news, родители мальчика часто выпивают, ругаются между собой и не смотрят за ребенком. Мальчик часто остается один дома. Один раз соседям даже пришлось через балкон передавать ему еду – родители оставили сына голодным.

– Мы вызывали, опека ничего не делает, они пьют на детское пособие, ребенок в четыре года матерится предложениями. Они перед приездом инспекторов по делам несовершеннолетних квартиру прибирают и типа непьющие. Он постоянно избивает горе-мать до потери сознания, и как лишить его прав, никто не знает, – пожаловалась Любовь, одна из свидетелей.

Делом заинтересовалась благовещенская полиция. Вместе со спасателями они приехали к неблагополучной семье. Дверь никто не открывал, поэтому ее пришлось вскрывать.

– В данной квартире вместе с четырехлетним сыном проживает мужчина. Мать ребенка живет по другому адресу. Оба родителя состоят на профилактическом учете в ПДН. Ранее они неоднократно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию сына. На момент проверки отец мальчика был с признаками алкогольного опьянения. В квартире, помимо него, находились посторонние. В связи с тем, что здоровью и жизни мальчика угрожала опасность, полицейскими принято решение вывести несовершеннолетнего из семьи. Ребенка поместили в социальную палату медицинского учреждения, – рассказали в пресс-службе благовещенского МВД.

Информацию о произошедшем направили в органы опеки. Будем рассматриваться вопрос о лишении родительских прав. А в отношении отца возбудили административное дело по статье 5.35 КоАП РФ – неисполнение родительских обязанностей.