Готовы ли благовещенские кладбища к Радонице?

Сознательные благовещенцы, как и положено, выносят мусор к дороге... Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Во вторник, 11 мая, многие благовещенцы встретят Радоницу. В этот день принято посещать кладбище, проводить уборку могил и отдавать дань памяти умершим. Однако такие поездки омрачает состояние кладбищ - горожане все чаще замечают, что проезд к погостам затруднен, а на их территории разбросан мусор и разрушены памятники.

Так ли печально выглядит центральное кладбище областной столицы, проверила «Комсомольская правда - Благовещенск».

...но правилам поведения на кладбище, к сожалению, следуют не все. Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Ехать не рекомендовано

Посетить кладбище мы решили в канун православного праздника Пасхи. Так же поступили и многие другие благовещенцы - практически на каждом участке можно было увидеть посетителей, которые приехали убраться на могилах близких и родственников.

На въезде нас встретила большая и красивая часовня Вознесения Господня. Там совершаются отпевания усопших. За ней находится административное здание, а левее - небольшой домик смотрителя.

Далее огромный красный баннер предупреждает: ограничения из-за коронавируса даже на кладбище никто не отменял. Горожанам рекомендуют воздержаться от посещения погоста, а тех, кто не побоялся пандемии и все же приехал, просят надеть медицинскую маску и перчатки.

Пройти бы!

На первый взгляд, кладбище выглядит ухоженным. Подъездные дороги в хорошем состоянии, трава скошена, а на каждом «перекрестке» стоит карта. Это очень удобно, особенно для тех, кто впервые приехал на кладбище. Также для удобства посетителей на каждом участке кладбища стоят деревянные туалеты.

Второе, что бросается в глаза, - это масштабы. Создается ощущение, что кладбище размером с город, не меньше. Вся территория разделена на участки и по принадлежности - например, военные и семейные захоронения располагаются отдельно.

Могилы от дороги отделяют канавы, но везде есть небольшие мостики: деревянные или бетонные. Тем не менее, пройти через захоронения к нужному месту достаточно трудно - где-то все заросло травой, а где-то нельзя протиснуться между оградок, расположенных слишком близко.

Такие таблички можно увидеть по всему кладбищу. Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

Ухожено не везде

Если зайти вглубь кладбища, то немного разочаровываешься. Многие могилы уже давно заброшены и превратились в настоящую мусорную свалку. При этом захоронение рядом может быть в идеальном состоянии. Складывается впечатление, что некоторые посетители просто перекладывают отходы на могилу, за которой долгое время никто не ухаживает.

Несмотря на то, что на каждом участке стоит знак «мусор выносить на дорогу» и есть специальные лотки, не все посетители следуют правилам. Многие оставляют убранное около могил без мешков или пакетов, а ветер уже разносит мусор по всему кладбищу.

На пути посетителей погоста могут валяться книги, газеты, пустые бутылки, фантики, яичная скорлупа и даже медицинские маски. Также даже в центральной части кладбища можно увидеть разрушенные памятники, кресты, бесхозные венки и цветы, посуду. Оставили их люди или разрушило время, остается загадкой.

Для удобства посетителей тут и там расположены карты Фото: Полина ДЕМИДЕНКО

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Хорошо, но не идеально

В целом центральное кладбище Благовещенска выглядит достаточно ухоженным. Контроль над проведением захоронений и соблюдением порядка на кладбищах осуществляет муниципальное предприятие Благовещенска «Городской сервисно-торговый комплекс». Специалисты вывозят мусор, очищают места общего пользования и кюветы.

Порядок на погостах также во многом зависит от посетителей. Последние несколько лет специалисты ГСТК отмечают положительную тенденцию.

- Родственники умерших наводят порядок на участках и сознательно выносят и складируют мусор в лотках, которые установлены по обочинам дорог. Но появилось больше проблем по поддержанию порядка фирмами, производящими захоронения умерших, - отмечает генеральный директор ГСТК Дмитрий Ященко.

По его словам, частные фирмы в погоне за клиентом и прибылью зачастую оставляют на полях грунт, что, в свою очередь, ведет к застою воды и заболачиванию участков захоронений. Также работники предприятий не вывозят строительный мусор, оставшийся после проведения благоустройства, и складируют песок в непосредственной близости от могил.

В настоящее время сотрудники ГСТК готовятся к Радонице. Проводят уборку, вывозят мусор и принимают меры по организации торговли ритуальной продукцией.

Если посетители заметили факт вандализма или кто-то нарушил их права, можно обратиться к смотрителю кладбища. Он примет жалобу и передаст ее руководству.

- Также организованы ежедневные дежурства специалистами подразделения непосредственно на кладбищах города, на 8-м и 17-м километре Новотроицкого шоссе. Посетители могут получить квалифицированную консультацию, обратившись в дом смотрителя, или подать устную и письменную жалобу, - говорит Дмитрий Ященко. - Все жалобы будут рассмотрены руководителями МКП «ГСТК» и всем будет дан ответ.