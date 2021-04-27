Губернатор Василий Орлов поручил активнее привлекать волонтеров для поиска новых владельцев для безнадзорных животных

Губернатор Приамурья поручил активнее привлекать волонтеров для поиска дома для уличных собак и кошек. С начала года в Амурской области отловили 283 животных без владельцев. Из них на прежние места обитания после проведения ветеринарных мероприятий вернулись 66 животных, еще 7 нашли новый дом, а 210 пока остаются в приютах.

Значительная часть безнадзорных животных на улицах населенных пунктов области, как показывает практика, на самом деле имеют владельцев. Об этом в ходе заседания правительства области рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

- На сегодняшний день на особом контроле остается ситуация в поселке Дипкун Тындинского района, там продолжается отлов животных. При этом из уже отловленных собак треть оказались домашними. Их владельцы получили предписания о недопущении бесконтрольного выгула своих питомцев, управление Россельхознадзора по Амурской области привлекло граждан к ответственности, — рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Всего с начала года специалисты управления ветеринарии рассмотрели 334 обращения о ненадлежащем содержании домашних животных, по результатам было выдано 289 предписаний владельцам. С целью привлечения нерадивых хозяев к ответственности в Россельхознадзор по Амурской области передано 96 дел.

Сейчас на территории области работают восемь приютов, в которых содержаться животные, отловленные на основании муниципальных контрактов. В частности, межмуниципальный приют, расположенный в селе Игнатьево, заключил контракты с пятнадцатью муниципальными образованиями. Сейчас в приюте содержится 124 особи. На контроле управления остается вопрос по организации приюта в Шимановске — для северных территорий региона.

Всего в текущем году из средств областного бюджета на решение проблемы с безнадзорными животными выделено 10 млн. рублей. В связи с регистрацией случаев бешенства на территориях Архаринского района и города Свободного планируется увеличить объем субвенций на отлов и содержание безнадзорных животных на 5 миллионов рублей.

Губернатор Василий Орлов поручил управлению ветеринарии и муниципалитетам активнее привлекать волонтеров для поиска новых владельцев для безнадзорных животных.

- Изучите опыт других территорий в этой части. Наша задача, чтобы как можно меньше животных возвращались обратно на улицу. К сожалению, стерилизация не делает собаку сытой. А голодные животные могут быть потенциально опасны, — отметил он.