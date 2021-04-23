Василий Орлов: «В этом году сделаем капремонт на четырех амурских стадионах»

В Бурейском районе торжественно открыли отремонтированный стадион. Преобразования прошли при поддержке ПАО «Газпром». В день открытия возле школы №4 в поселке городского типа Бурея здесь прошли соревнования «Мама, папа, я – спортивная семья», состязания по мини-футболу, общественная зарядка и флэшмоб.

Ремонтировать стадион начали в июле прошлого года. В этом году здесь доделывали «последние штрихи» - наносили разметку. Теперь стадион готов принимать тех, кто хочет заниматься физической культурой. На стадионе обустроено современное футбольное поле, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также отдельная зона для тренировок легкоатлетов.

В ходе ремонта смонтировали ограждение, уложили резиновое покрытие на спортивном поле и искусственный газон, установили тренажеры, футбольные ворота, подиум для награждения, а также трибуны, скамейки и урны. На все работы потратили более 13 миллионов рублей. Ремонт пришкольной территории прошёл благодаря поддержке ПАО «Газпром».

- В этом году при поддержке компании «Газпром» будут капитально отремонтированы четыре объекта — стадионы в Сковородине и Восточном Октябрьского района, пришкольные стадионы в Прогрессе и Среднебелой. Также при поддержке Фонда социальных инициатив «Газпрома» предполагается построить сезонный крытый каток в Константиновке. Компания «Газпром» помогает нам также строить новые спортивные объекты. В прошлом году в Приамурье началось строительство пяти ФОКов - в Благовещенске, Тынде, Тамбовке и Магдагачах, — отметил губернатор Василий Орлов.

В 2020 году в эксплуатацию после капремонта введены пришкольные стадионы в Поярково и Шимановске, а также стадион «Локомотив» в Шимановске. В прошлом году пначались работы по капитальному ремонту стадиона «Факел» Завитинска. А также заключен контракт на реконструкцию пришкольного стадиона в Юхте.

Программа ПАО «Газпром - детям» действует в области с 2017 года. За это время в Приамурье появились современные спортивные объекты: пришкольные стадионы, оснащенные всем необходимым не только для уроков физкультуры, но и для занятий спортивных секций, а также удобные многофункциональные площадки с современным покрытием.