Василий Орлов: «В отдаленном северном селе благодаря нацпроекту начали строить Дом культуры»

По Национальному проекту «Культура» в Тындинском районе будет построено новое культурное учреждение. Строительство Дома культуры стартовало в селе Усть-Уркима. Сейчас строители занимаются подготовкой площадки. Сдать объект подрядчик должен в октябре 2022 года.

Идея построить Дом культуры в отдаленном эвенкийском поселке возникла в 2013 году.

- К сожалению, в то время нам не удалось войти ни в какие федеральные или региональные программы. Когда появилась возможность начать возведение объекта в рамках национального проекта «Культура», разработанная ранее ПСД уже устарела, поэтому пришлось в 2018 году делать ее заново. В 2019 году мы прошли государственную экспертизу и успешно вступили в нацпроект. Лимиты были доведены, и в 2021-ом году мы приступаем к строительству Дома культуры в селе Усть-Уркима на 50 мест, — рассказал первый заместитель главы администрации Тындинского района Виталий Мартыненко.

Село расположено обособленно, большая часть населения - эвенки. Для поддержания национальных традиций и обычаев и было принято решение о создании Дома культуры. Новое учреждение будет способствовать популяризации и развитию самобытной эвенкийской культуры.

- Нацпроект позволит построить в отдаленном селе не просто Дом культуры, а полноценный культурно-административный комплекс. В здании планируют разместить также библиотеку и администрацию сельсовета. Оно будет иметь автономные системы отопления и водоснабжения. Дом культуры даст новый толчок к развитию населенного пункта. Местные жители его очень ждут, — рассказал губернатор Василий Орлов.

Здание Дома культуры будет одноэтажным, там оборудуют актовый зал на 50 посадочных мест, сцену, установят специальное светозвуковое оборудование, оснастят всем необходимым помещения для проведения творческих занятий.

- Два года назад для Дома культуры закупили звуковую, световую, мультимедийную аппаратуру и 50 кресел для зрительного зала. Предыдущее культурное учреждение в Усть-Уркиме - сельский клуб - сгорел в 1986 году. После этого специального места для проведения мероприятий и занятий творческих коллективов не было. Зимой концерты и праздники проходили в небольшом помещении, летом – на улице. Иногда на мероприятия жители Усть-Уркимы ездили в соседние сёла – Ларба и Усть-Нюкжа, где есть Дома культуры, - прокомментировала глава села Вероника Драй.

Кроме того запланированы работы по благоустройству территории, прилегающей к будущему культурному учреждению. На все работы потратят почти 59 миллионов рублей, выделенных в рамках национального проекта «Культура».