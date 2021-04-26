Губернатор Амурской области назвал доступность медицины одной из основных задач властей

Три передвижных комплекса с оборудованием на борту начали работу по обследованию амурчан. Мобильная стоматология, диагностический кабинет с пунктом вакцинации и флюорограф-маммограф уже принимают пациентов.

В стоматологическом кабинете ведут прием врач-стоматолог и врач-онколог. В диагностическом – работает прививочная бригада, там же проводятся ЭКГ и УЗИ. В кабинете флюоро-маммографии результаты исследований выдаются на руки сразу же. В помещениях передвижных комплексов проводится санитарная обработка в соответствии с противоэпидемическими требованиями.

Акция «Путь к здоровью», которая проходит на территории Общественно-культурного центра, направлена на выявление онкологических и фоновых патологий, а также вакцинацию от COVID-19.

- Президент России в своем нынешнем послании Федеральному Собранию поставил задачу обеспечить доступность диспансеризации для всех возрастов, и конечно - вакцинации. Мы стремимся использовать все возможности, любые площадки для того, чтобы «приблизить» пункты вакцинации к жителям. Поэтому наряду с медосмотром по онконастороженности амурчане могут заодно привиться от COVID-19 вакциной Спутник V – препаратом, уже подтвердившим свою эффективность во многих странах, - заявила министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Она также сообщила, что все обратившиеся получат заключения о прохождении медосмотра. При выявленных патологиях нужно будет предъявить результаты скрининга в поликлинику по месту жительства для дальнейшего дообследования и лечения.

Ранее акцент на мобильные формы работы и развитие первичного звена здравоохранения поручил сделать губернатор Василий Орлов. В прошлом году регион приобрел 16 мобильных передвижных медицинских комплексов. Из них 10 – передвижные ФАПы, 3 мобильных стоматологии и 3 мобильных маммографа.

- Доступность медицины и увеличение количества профилактических осмотров — одни из основных наших задач на сегодняшний день. После завершения акции «Путь здоровья» в Благовещенске планируем отправить медиков по другим крупным городам области, — отметил Василий Орлов.

В рамках акции «Путь к здоровью» с 26 апреля и по 1 мая включительно любой совершеннолетний житель Приамурья может бесплатно и без предварительной записи вакцинироваться от ковид и пройти диагностику на предмет обнаружения новообразований видимых локализаций и других заболеваний. Для этого необходимо лишь предъявить действующий полис ОМС, паспорт и СНИЛС.